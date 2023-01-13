“Спасибо”: окрыленная Кабаева показала свой роскошный дворец

В прошлом году в

Сочи состоялось долгожданное открытие крупнейшего центра художественной

гимнастики. Объект появился благодаря фонду Алины Кабаевой — Олимпийская

чемпионка и политический деятель активно продвигает спортивные инициативы. По

этой причине Академию прозвали “Дворцом Кабаевой”.

На днях состоялись

первые спортивные сборы в Академии художественной гимнастики. Согласно плану, в

комплексе будут собираться региональные команды и клубы для тренировок. На

встречу с командами пришла сама инициатор стройки Алина Кабаева. Окрыленная и

улыбчивая спортсменка радостно позировала с будущими чемпионками и показала

свой роскошный дворец.

“Добрая и энергичная

Алина Маратовна, спасибо!” — поблагодарили чемпионку родители будущих

звезд.

Поклонники

отметили отличный внешний вид Кабаевой. Одетая в расслабленный спортивный костюм, Алина собрала волосы в классическую прическу

гимнасток, напомнив зрителям времена собственных выступлений. Кроме этого,

пользователи социальных сетей заметили, что Алина Кабаева похудела и стала

выглядеть очень свежо. Отличный пример молодым гимнасткам, с которыми познакомилась

чемпионка.