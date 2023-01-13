“Спасибо”: окрыленная Кабаева показала свой роскошный дворец
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В прошлом году в
Сочи состоялось долгожданное открытие крупнейшего центра художественной
гимнастики. Объект появился благодаря фонду Алины Кабаевой — Олимпийская
чемпионка и политический деятель активно продвигает спортивные инициативы. По
этой причине Академию прозвали “Дворцом Кабаевой”.
На днях состоялись
первые спортивные сборы в Академии художественной гимнастики. Согласно плану, в
комплексе будут собираться региональные команды и клубы для тренировок. На
встречу с командами пришла сама инициатор стройки Алина Кабаева. Окрыленная и
улыбчивая спортсменка радостно позировала с будущими чемпионками и показала
свой роскошный дворец.
“Добрая и энергичная
Алина Маратовна, спасибо!” — поблагодарили чемпионку родители будущих
звезд.
Поклонники
отметили отличный внешний вид Кабаевой. Одетая в расслабленный спортивный костюм, Алина собрала волосы в классическую прическу
гимнасток, напомнив зрителям времена собственных выступлений. Кроме этого,
пользователи социальных сетей заметили, что Алина Кабаева похудела и стала
выглядеть очень свежо. Отличный пример молодым гимнасткам, с которыми познакомилась
чемпионка.
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