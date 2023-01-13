Это конец: Настоявшая на разводе Подольская удирает из дома с вещами

Глядя на звездную пару, у россиян всегда складывалось впечатление, будто они счастливы. Но злые языки вечно все портят, то и дело распространяя слухи о неурядицах в семействе. Сколько же раз в прошлом году сплетники разводили Наталью Подольскую и Владимира Преснякова?

Хотя они, наверное, забывают историю любви пары. Напомним, певец начал встречаться с будущей женой, находясь в отношениях с Кристиной Орбакайте. В итоге, уставшая от жизни на две семьи рыжеволосая звезда настояла на разводе. Вот так ради нее артист покончил с прошлым. С тех пор супруги души друг в друге не чают, а бесконечные новости о расставании стараются не комментировать.

Забавно, что возлюбленные порой и сами дают повод пошептаться о проблемах в их союзе. Под конец прошлого года Наталья Подольская, к примеру, уехала из дома с детьми, оставив Владимира Преснякова в Москве. Тогда многие заговорили о том, что супруги повздорили, и только потом выяснилось, что отправиться на курорт вместе с женой музыканту не позволили врачи.

Ну, а теперь артистка, сама того не подозревая, кажется, дала еще одну возможность злым языкам заговорить о проблемах. В своем микроблоге она разместила снимок с собранным чемоданом. “Опять намылилась”, – подписала кадры певица, дав понять, что удирает из дома с вещами. И все, это конец: дальше от звезды других новостей не последовало. Так что, не понятно, куда уехала Наталья Подольская и взяла ли с собой мужа.