 

Это конец: Настоявшая на разводе Подольская удирает из дома с вещами

13.01.2023, 19:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глядя на звездную пару, у россиян всегда складывалось впечатление, будто они счастливы. Но злые языки вечно все портят, то и дело распространяя слухи о неурядицах в семействе. Сколько же раз в прошлом году сплетники разводили Наталью Подольскую и Владимира Преснякова?

Хотя они, наверное, забывают историю любви пары. Напомним, певец начал встречаться с будущей женой, находясь в отношениях с Кристиной Орбакайте. В итоге, уставшая от жизни на две семьи рыжеволосая звезда настояла на разводе. Вот так ради нее артист покончил с прошлым. С тех пор супруги души друг в друге не чают, а бесконечные новости о расставании стараются не комментировать.

Забавно, что возлюбленные порой и сами дают повод пошептаться о проблемах в их союзе. Под конец прошлого года Наталья Подольская, к примеру, уехала из дома с детьми, оставив Владимира Преснякова в Москве. Тогда многие заговорили о том, что супруги повздорили, и только потом выяснилось, что отправиться на курорт вместе с женой музыканту не позволили врачи.

Ну, а теперь артистка, сама того не подозревая, кажется, дала еще одну возможность злым языкам заговорить о проблемах. В своем микроблоге она разместила снимок с собранным чемоданом. “Опять намылилась”, – подписала кадры певица, дав понять, что удирает из дома с вещами. И все, это конец: дальше от звезды других новостей не последовало. Так что, не понятно, куда уехала Наталья Подольская и взяла ли с собой мужа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09.20 / Хотели скрыть, но не получилось: Дэвид и Виктория Бекхэм заразились коронавирусом на вечеринке

04.11.22 / Плащ с модными брюками, мини-платье и ботильоны: десять осенних образов из того, что есть в гардеробе

12.07.22 / Какую еду продавал Советский Союз?

19.10.21 / Россия принудительно возобновит членство соседних стран в ОВД

05.04.22 / Partarium представил новый функционал для поиска дефицитных запчастей

08.01.22 / “Чтобы не ставили туда VPN” – 89-летний член Совфеда предложил ввести штрафы за неопломбированные роутеры

07.02.22 / Правоохранителям Бурятии разрешат применять дыбу для получения показаний

08.06.22 / Zara и Bershka планируют возвращение на российский рынок этим летом

25.01.22 / Арзамасова рассказала о разделении родительских обязанностей с Авербухом

17.09.22 / Поклонники Ким Кардашьян подали на нее в суд и требуют со звезды 40 миллионов долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика