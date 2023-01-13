 

“Терапия не работает”: Обеспокоенная ампутацией полового органа принца Гарри Миддлтон взялась за дело

13.01.2023, 19:44, Разное
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Настоящий скандал наделали мемуары младшего сына принцессы Дианы. Чего только не понаписал опальный член монаршей семьи! Помимо резонансных историй о своем брате и его жене принц Гарри поведал и парочку интимных фактов о себе.

Например, герцог Сассекский поведал о своих интимных проблемах, которые приобрел после экспедиции в Арктику. Принц тогда отморозил своего “дружка”, долго лечил и мог его лишиться. Но, к счастью, все обошлось. Наряду с такими личными историями были и разоблачающие его брата Уильяма и Кейт Миддлтон слова, которыми он явно попытался выставить их в плохом свете. Правда, эффект получился обратным – не все в Британии одобрили шедевр Гарри под названием “Запасной”.

Но нельзя отрицать тот факт, что в королевской семье на книгу точно обратили внимание, ведь по меркам монархии это точно настоящий провал! Обеспокоены ампутацией полового органа, откровениями о родственниках и оглаской личных переписок наверняка оказались все, в том числе и главные действующие лица – Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Несмотря на старт продаж мемуаров, они, хотя и хранят молчание, но уже взялись за дело, отправившись в Мерсисайде на благотворительную встречу по охране психического здоровья. Там принцесса Уэльская выдала короткую фразу, которую многие приняли за реакцию на книгу принца Гарри, который в свое время, к слову, посещал психолога.

“Разговорная терапия для многих не работает”, – сказала супруга Уильяма.


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