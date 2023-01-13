“Это введение россиян в заблуждение”: Трошев опроверг заявление об оперативном окружении Артемовска

Глава “Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов” подчеркнул, что не знает, кто такой Кимаковский, однако, по словам Трошева, об окружении Артемовска пока речи не идет. Он также добавил, что в населенном пункте бои ведет только ЧВК “Вагнер”. Как только ситуация изменится – они обязательно сообщат об этом журналистам.

“Поэтому рассказы некоего советника врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска – не что иное, как введение россиян в заблуждение”, — цитирует Героя России пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее в эфире Первого канала Камаковский заявил, что Артемовск окружили два российских формирования, и город уже почти находится под контролем.