“Наш Михалков”: россияне оплакивают умершего режиссера

Жизнь не щадит самых талантливых, самых прозорливых и умнейших людей культуры и искусства, которые на сломе времен уходят один за другим. В канун Старого Нового года погасла еще одна звезда на культурном небосклоне России. Его часто сравнивали по степени таланта с маститым коллегой Никитой Михалковым, который сейчас тоже борется с тяжелой болезнью. А коллеги и вовсе в шутку называли его “Наш Михалков”.

Как выяснилось, на протяжении десяти лет режиссер тяжело болел и мужественно боролся за свою жизнь. Но в итоге недуг оказался сильнее. Последние пять лет он уже не появлялся в театре, хотя для него это было делом всей жизни, рассказали коллеги режиссера.

Театральный режиссер и сценарист Алексей Литвин умер на 61-м году жизни, сообщает “Газета.ru”. Его постановки играли в театре Российской армии, Театре им. Маяковского, Театре им. К. С. Станиславского, Театре им. Моссовета и многих других.

Алексей Литвин написал более 20 пьес и сценариев. В 90-х преподавал в ГИТИСе и Международном институте актера во Франции. Затем стал главным режиссером Белгородского государственного академического драмтеатра им. М. С. Щепкина. Не зря коллеги называли его “Наш Михалков”, ведь он был не менее талантлив.

Напомним, коллега Алексея Литвинова, 77-летний режиссер Никита Михалков по-прежнему находится в реанимации с пневмонией под чутким наблюдением врачей. 10 января его состояние ухудшилось, а площадь поражения легких возросла. По мнению медиков, сейчас его состояние контролируемо, а его жизщни ничто не угрожает.