МИД Венгрии признал, что не может быстро заменить российские нефть и газ

Государственный секретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что хотя Венгрия пытается диверсифицировать поставки газа, заменить российские энергоносители в ближайшем будущем не удастся.

На долю российского газа и нефти приходится 85% и 65% потребления Венгрии соответственно. Эта зависимость не может быть исключена в одночасье. По мнению экспертов, существует три варианта диверсификации: Необходимо расширить СПГ-терминал на хорватском Крке, уже есть соглашение на 1 миллиард кубометров в год. Второй, необходимо начать добычу на газовом месторождении Neptun в Румынии. Третье, наладить импорт азербайджанского газа.

Госсекретарь отметил, что каждый из перечисленных вариантов требует “времени, денег и значительного инфраструктурного развития, поэтому заменить российский газ сейчас невозможно”. Сегодня венгерские газохранилища заполняются в два раза быстрее, чем в среднем по Европе, благодаря долгосрочным контрактам, подписанным с “Газпромом”, и бесперебойной работе газопровода “Турецкий поток”, по которому Венгрия получает до половины своего годового потребления.

Петер Сийярто (глава Министерства иностранных дел Венгрии) заявил, что во время его поездки в Доху было заключено соглашение, благодаря которому энергетические компании Венгрии и Катара смогли начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в страну в течение трех лет. Переговоры проводятся как на уровне компаний, так и на уровне специалистов относительно возможности импорта природного газа и нефти из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения, достигнутые со странами Персидского залива относительно поставок нефти и газа в Венгрию, предназначены не для того, чтобы отказаться от российских контрактов, а скорее для диверсификации.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, ранее заявил, что Европа проигрывает, когда выбирает американские энергоресурсы вместо российских, поскольку вынуждена платить за них в 5-10 раз больше. Он предложил Европе задать вопросы своим американским друзьям о том, кто в данном случае выигрывает.