Тренд съемных воротничков набирает обороты: 8 способов примерить этот аксессуар в зависимости от стиля

В 2023 году самым настоящим трендом станут съемные воротники, которые выглядят стильно эффектно и довольно ярко.

Этот аксессуар в каком-то смысле может выступать в качестве ожерелья, так как он помогает добавить определенную изюминку вашему образу.

Однако их также можно носить поверх свитеров, комбинезонов или отдельно с платьем без бретелек. Вот несколько идей для вдохновения, которые точно никого не оставят равнодушным.

Воротник с люверсом

Некоторым хочется добиться идеальной эстетики загородного дома и заполнить свой шкаф сарафанами, хлопковыми рубашками на пуговицах и винтажными свитерами.

Тем не менее вы все еще не знаете, как подобрать аксессуары. Съемный воротник с люверсами просто отлично впишется в создаваемый образ, и его можно легко носить поверх всех этих предметов одежды, чтобы создать ощущение многослойности, но при этом не перегружать наряд.

Люверсы изготавливаются из легкой ткани, которую можно использовать для отделки нарядов. Красиво смотрятся воротники, дополненные вышивкой.

Кружевной воротник

Для тех, кто является поклонником одежды, выполненной в викторианском стиле, к любому наряду можно добавить кружевной съемный воротничок.

Отлично будет смотреться этот аксессуар поверх черной майки с леопардовым принтом, создавая викторианский образ с современным подходом. Можно надеть кружевной воротник поверх многоуровневого ожерелья.

Также красиво будет смотреться кружевной воротник поверх платья или под простую рубашку на пуговицах, чтобы создать дополнительный визуальный интерес.

Воротник с рюшами

Оборки и воротники должны сочетаться друг с другом. Женственные и кокетливые рюши помогут добавить элегантности совершенно любому наряду.

Отлично будет смотреться воротник, изготовленный из тонкой ткани с интересным узором. Чтобы сделать образ еще более эффектным, можно дополнительно повязать черную ленту. Такой воротник помогает придать образу более формальный вид. Хорошо смотрится он с черным платьем.

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Также интересно и оригинально выглядит воротник с узором “гусиные лапки”, дополненный красной шифоновой оборкой. Это более простой и повседневный вариант. Он красиво будет смотреться поверх мягкого свитера или под простой рубашкой на пуговицах в сочетании с джинсами.

Воротник из бисера

Этот аксессуар обеспечивает просто идеальный баланс между ожерельем и воротником. Это действительно эффектная вещь, так как просто поражает блеск красивых круглых бусин, контрастирующих с острыми краями.

Расшитый бисером воротник хорошо сочетается с мини-платьем или футболкой с принтом. Он поможет добавить изюминку совершенно любому наряду.

Массивное ожерелье является просто идеальным украшением, которое помогает определить ваш стиль. Когда дело доходит до ношения эффектных вещей, самое главное – не переусердствовать. Именно поэтому нужно стараться, чтобы наряд и все остальные аксессуары были максимально простыми.

Матросский воротник

Если хочется воплотить морскую эстетику, то такой аксессуар станет просто идеальным решением.

Матросский воротник с заостренными концами и более жесткой задней частью выглядит достаточно просто, но вместе с тем стильно, именно поэтому он отлично сочетается с абсолютно любым нарядом.

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Интересно смотрятся такие изделия, выполненные в совершенно любом цвете. Можно сделать свой наряд действительно восхитительным, очень стильным, ярким и гламурным.

Черный воротник поможет придать образу элегантность и роскошь. Розовое изделие цвета жевательной резинки с красной подкладкой придаст женственный современный вид.

Можно красиво сочетать такие воротники со свитером с V-образным вырезом и джинсами. Это поможет дополнить даже самые простые предметы гардероба.

Воротник в стиле Питера Пэна

Это красивый и стильный аксессуар с мягкими изогнутыми углами. Съемный воротник может стать отличным дополнением совершенно любого наряда и помогает выглядеть максимально стильно, ярко и эффектно.

Можно стилизовать рубашку с воротником в стиле Питера Пэна самыми различными способами. Также это отличное дополнение к любимой блузке или рубашке.

Воротник в стиле Питера Пэна хорошо смотрится вместе с макси-платьем, комбинезоном, джинсами и шортами. Все это подходит для повседневной носки, и при этом может выглядеть стильно и ярко.

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Вязаный воротник

“Помесь” снуда, воротника и жилета является еще одним очень хорошим и стильным вариантом, который просто идеально подойдет абсолютно каждой девушке.

Это хорошее решение для ношения вместе со свитерами или поверх облегающих рубашек с длинными рукавами. При этом можно быть модной и чувствовать себя тепло и комфортно. Можно приобрести такой воротник как в черном или белом цвете, так и немного поэкспериментировать с более яркими тонами.

Воротник с отделкой из искусственного меха

Сейчас огромной популярностью пользуется отделка из искусственного меха.

Такой воротник можно носить вместе с любимыми свитерами и куртками, чтобы оставаться в тренде и при этом чувствовать себя максимально комфортно в холодные месяцы.

Хорошо смотрится меховой воротник вместе с замшевыми брюками-карго, футболкой и курткой.