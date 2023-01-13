Это надо видеть: Рената Пиотровски — о третьем сезоне “Эмили в Париже” и новой картине Гая Ричи

Женская аудитория (а, возможно, и не только) дождалась: можно планировать просмотр третьего сезона “Эмили в Париже” на уикенд. Красивая, очаровательная, легкая романтическая драма — отличный способ легко и непринужденно начать год и безболезненно влиться в рабочие будни. С моей точки зрения, третий сезон слегка проигрывает первым двум, но оторваться все равно невозможно. Яркий саундтрек, Париж под правильным углом зрения, красочная романтичная картинка, с иголочки одетые главные герои — в этот мир так приятно погружаться… Приехавшая в Париж по работе американка Эмили Купер в исполнении Лили Коллинз продолжает бороться с языковым барьером и французским снобизмом, постоянно попадает в неловкие ситуации на работе и на любовном “поле боя” — и все больше влюбляет нас в Париж. И, судя по сюжету, четвертому сезону тоже быть!

C 12 января в прокате новая картина моего любимого режиссера Гая Ричи — “Операция “Фортуна”: Искусство побеждать”. В главных ролях — Хью Грант, Джейсон Стэйтем, потрясающая актриса Обри Плаза, знакомая нам в том числе по второму сезону сериала “Белый лотос”, и Джош Хартнетт. С премьеры культовой криминальной комедии “Карты, деньги, два ствола” прошло 25 лет — но Гай Ричи не теряет хватку. Новый боевик — это настоящий блокбастер с классными мужчинами, которые умеют красиво драться, и роскошными женщинами. По сюжету элитный разведчик получает новое задание остановить продажу и распространение смертельного оружия и, так как в одиночку такую миссию не потянуть, объединяется с лучшими оперативниками мира. Примечательно, что всем им приходится работать с очень известным киноактером, который становится частью команды и ее убедительным прикрытием. Смотрите на большом экране!

Как финальный и неожиданный штрих к традиционно приторно-сладкой романтической подборке новогоднего кино предлагаю вспомнить фэнтези-боевик “Охота на Санту” с Мэлом Гибсоном в главной роли. Фильм перевернет ваши устаревшие представления о старом неповоротливом Санте: Гибсон играет стильного и неустрашимого чувака, который в воспитательных целях отправляет детям, которые плохо себя вели, уголь вместо подарков. Однажды обиженный на Санту мальчик нанимает киллера, чтобы отомстить за плохой подарок — а Санта, переворачивая с ног на голову все классические о нем представления, оказывается вполне способным постоять за себя. Внимание: это настоящий боевик 18+, а не милая рождественская сказка, так что уберите от экранов детей.