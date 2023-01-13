Майли Сайрус представила новую песню — фанаты уверены, что она посвящена ее бывшему мужу Лиаму Хемсворту

Майли Сайрус представила первый сингл c грядущего альбома “Endless Summer Vacation”, который готовится в выходу 10 марта. Фанаты певицы уверены: новая песня посвящена Лиаму Хемсворту. Неспроста поп-дива выпустила ее в день рождения своего бывшего супруга.

Поклонники Майли предполагают, что текст трека посвящен ее непростому разрыву с Хемсвортом. Они заметили множество отсылок к их отношениям. Например, Сайрус упоминает пожар, случившийся в их совместном доме, и поет о проблемах в паре, слухи о которых часто мелькали в американских таблоидах.

Заканчивается композиция признанием в нежелании жить во лжи. Поклонники певицы сразу же вспомнили заявление Майли в интервью американскому Elle:

Я определенно не вписываюсь в стереотипную роль жены. Мне даже не нравится это слово, — заявила тогда поп-дива.

Помимо трека Сайрус выпустила ироничный видеоклип. В нем певица гуляет по солнечному городу, наслаждается жизнью у бассейна, занимается йогой и танцует в своем огромном доме.

Ранее стало известно о том, что родители Майли Сайрус расстались после 28-ми лет брака. Тиш Сайрус стала инициатором разрыва. Она подала документы на развод с Билли Рэем и заявила, что причиной стали “непримиримые разногласия”.