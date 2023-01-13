Der Tagesspiegel – Шольц мешает Европе отправить тяжёлые танки на Украину

Олаф Шольц старается избежать единоличных действий в том, что касается поставки тяжёлых вооружений на Украину, однако в итоге лишь всё глубже вязнет в собственной западне, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Партнёры Германии хотят помочь Украине, в то время как Берлин медлит с разрешением на поставку танков. В итоге Шольц мешает Европе действовать, вместо того чтобы укрепить её дееспособность, и впадает во всё большую зависимость от США.



AP

В Европе снова бушует война, и снова Европа запуталась в своих демонах и не может договориться об общей стратегии — теперь в споре о поставках тяжёлых боевых танков на Украину, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Создаётся впечатление, что за три десятилетия, прошедшие после кровопролитной войны в Югославии, державы на старом континенте ничему не научились, отмечает автор статьи Кристоф фон Маршалл. И все святые клятвы, что в следующий раз они сделают лучше, были забыты. Тогда на Балканах или сейчас на Украине: без помощи США и без их лидерства европейцы не в состоянии положить конец региональной войне на своём континенте.

В значительной степени это связано с Германией. Партнёры по ЕС ожидают от неё лидерства. Правительство Германии также заявляет, что страна хочет быть ведущей державой.

Более того: Олаф Шольц хочет сделать Германию главным гарантом европейской безопасности. По его словам, это требует новой стратегической культуры.

Лидерство? Во время первого практического испытания танков всё идёт наперекосяк. Шольц действует так, как будто его цель в препятствии развитию событий, а не в формировании этого развития, отмечает автор статьи. Многие европейские партнёры хотят поставить Киеву тяжёлые танки. Немецкий Leopard является наиболее подходящим, но Шольц уже несколько месяцев отказывает в выдаче экспортных лицензий.

Мир на Украине воцарится только после возвращения занятых Владимиром Путиным территорий — по крайней мере мир в определении Шольца, согласно которому РФ не должна победить, Украина не должна проиграть. Однако для этого Киеву нужны боевые танки, убеждён Кристоф фон Маршалл.

Аргументы Шольца против разрешения на танки Leopard с каждым днём становятся всё менее убедительными. Нет ни одного соглашения с НАТО, которое препятствовало бы этому. Также нет никакой угрозы, что он будет действовать единолично, без согласия с союзниками, если отправит на Украину немецкие танки. Всё наоборот: союзники хотят осуществить поставку, однако Берлин препятствует этому, отказывая в разрешении на экспорт.

Кроме того, всё больше складывается впечатление, что если США надавят, Шольц уступит. Европейцы для него не в счёт, пишет автор статьи Der Tagesspiegel. «Какой жуткий итог: СДПГ выступает как сила, которая углубляет свою зависимость от США вместо того, чтобы укреплять способность Европы действовать», — заключает Кристоф фон Маршалл.