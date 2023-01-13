«Защита идиота» — Fox News высмеял Байдена за неумелое обращение с секретными документами

Новая партия конфиденциальных материалов, найденная в гараже американского президента, свидетельствует о его оторванности от реальности и безалаберности. Особенно примечательным в этом деле выглядит то, что глава Белого дома продолжает делать вид, что ничего не знает об этих документах, считает ведущий Fox News Джесси Уотерс.

ДАНА ПЕРИНО, ведущая The Five: Ещё один момент: это (скандал с Байденом. — ИноТВ) является очень плохим прецедентом для государства и людей, которые действительно имеют дело с конфиденциальной информацией. В феврале прошлого года правительство добилось тюремного заключения бывшей сотрудницы Минобороны, которая неправильно обращалась с секретными материалами.

И если вы прочитаете эту статью, опубликованную CNN, то узнаете, что сделала эта женщина. Ей нужно было работать над диссертацией, но случился COVID, и она не могла попасть в офис. Она взяла секретный документ домой. В её комнате оказались люди или у неё был званый ужин, и её коллега увидел эти документы и донёс на неё, потому что так нельзя поступать.

В итоге она оказалась в тюрьме. А эти ребята (администрация Байдена в его случае. — ИноТВ) просто пожимают плечами.

ГРЕГ ГАТФИЛД, ведущий The Five: Это удивительно! Это невероятно! Я не знаю, как это назвать!

ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий The Five: Это ужасно!

ГРЕГ ГАТФИЛД: Ага. Кеннеди, ведущие программы The View выступили с конспирологической теорией о том, что за этим скандалом могут стоять республиканцы. Но можно было бы поспорить и сказать, что если бы такой заговор действительно существовал, то его устроили бы люди, которые не хотят переизбрания Байдена, то есть 80 процентов демократов.

ЛИЗА КЕННЕДИ МОНТГОМЕРИ, ведущая The Five: И мэр Пит (прозвище министра транспорта США Пита Буттиджича. — ИноТВ).

ГРЕГ ГАТФИЛД: И мэр Пит!

ЛИЗА КЕННЕДИ МОНТГОМЕРИ: Возможно, и если бы они пытались подорвать его кампанию, то подбросили бы эти документы людям из окружения Байдена, в его вашингтонский офис, в его дом в Уилмингтоне, штат Делавэр. Но этого не произошло, потому что, как говорит Херальдо, это не имеет большого значения. Я думаю, они все так делают. Я думаю, каждый президент тащит к себе домой документы.

Я не знаю, пытался ли он (Байден. — ИноТВ) что-то скрыть или он просто невероятно безответственный. В этом деле меня поражают две вещи. Во-первых, он не знает, что в этих документах. Он не знает, как они оказались там, где оказались. Он не знает, как долго они там пробыли. Он понятия не имеет, кто их туда положил.

Это реальная проблема, если говорить о совершенно секретной информации. И, да, нас это должно беспокоить с учётом, что в окружении таких политиков, как (сенатор-демократ. — ИноТВ) Дайэнн Файнстайн и (конгрессмен-демократ. — ИноТВ) Эрик Суолвелл, могут водиться шпионы.

Это, во-первых. Во-вторых: после прошлой недели с драмой вокруг спикера (палаты представителей конгресса. — ИноТВ), нельзя отрицать, что Матрица существует и что кто-то пишет каждую главу. Я честно думала, что эта неделя будет скучной, и вот у нас уже третья партия документов. Спасибо, повелители!

ГРЕГ ГАТФИЛД: Да. Знаете, Джесси, я думаю, что это важное событие. Во-первых, потому что оно ясно показывает, что Джо не знает, что, чёрт возьми, происходит. Во-вторых, мне кажется, что этот скандал похлеще Уотергейта.

ДЖЕССИ УОТЕРС: И у Джо такая линия защиты: «Я не знаю, что у меня дома. Я не знаю, что у меня в кабинете. Я не знаю, кто это туда положил, и я не знаю, что говорится в этих документах». У него защита идиота.

ГРЕГ ГАТФИЛД: Так и есть. А потом вы начинаете просматривать информацию об Университете Пенсильвании, и она довольно интересная.

ДЖЕССИ УОТЕРС: Ага. В общем, он открыл Центр Байдена в Университете Пенсильвании, а затем Китай вливал деньги в вуз, а затем ему (Байдену. — ИноТВ) платили этими деньгами. А потом в качестве награды он отправил главу университета послом в Германию. Просто великолепно! А затем они начали выступать против всех настойчивых активных расследований китайского шпионажа, как только открыли Центр Байдена.

Грег, а вы знали, что самое безопасное место на Земле находится рядом с «Корветом»*?

ГРЕГ ГАТФИЛД: Понятия не имел!

ДЖЕССИ УОТЕРС: Если вы возьмёте «Корвет» и приедете на нём на Тайвань, то Китай не вторгнется!

ГРЕГ ГАТФИЛД: (Смеётся.) Да!

ДЖЕССИ УОТЕРС: С вами такое случалось? Вы нажимаете на кнопку, дверь гаража опускается, но неожиданно снова поднимается, потому что мимо датчика пролетает листик, который не даёт вам закрыть дверь. Это настоящий Форт-Нокс! Пульт управления для гаражных дверей Байдена — самая безопасная вещь, которая у вас может быть!

Дата публикации 13 января 2023 года.

* Новые секретные документы обнаружили в личном гараже Байдена, где находится его автомобиль «Корвет» (прим. ИноТВ).