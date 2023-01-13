 

Падение уровня Днепра привело к массовой гибели рыбы в Каховском водохранилище

13.01.2023, 18:29, Новости дня
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В соцсетях публикуются видео с погибшей рыбой в Каховском водохранилище на Днепре из-за сброса воды Киевом, сообщили СМИ.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что рыба оказался в ледяной ловушке – из-за слоя льда она задохнулась.

Как пишут местные СМИ, причина в том, что боевые действия повредили оборудование Каховской ГЭС. Из-за этого уровень воды в Каховском водохранилище снизился до 15 метров, а с ним – и во всех соединенных водоемах, передает RT.

Есть и другая версия произошедшего: ВСУ готовят удар на правобережную Херсонщину, для этого властями отдан приказ сбросить воду Запорожской и Каховской ГЭС.

«С правого берега разбиты шлюзы, а там еще есть регулирующие сооружения, которые находятся на левом берегу реки Днепр. И пока нам неизвестно, что там происходит. Возможно, там тоже происходит сброс, так как мы видим, что уровень воды где-то в среднем за сутки на 7 см падает», – рассказала замначальника Бассейнового управления водных ресурсов и рек Приазовья Инна Рыбалко.

Ранее политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ продолжат наращивать силу обстрелов Каховской ГЭС, это может привести к затоплению части Херсонской области и нарушению водоснабжения Крымского полуострова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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