Добровинский предложил механизм конфискации имущества порочащих армию россиян

Российская армия может расцениваться как компания, престиж которой своими высказываниями подрывают уехавшие граждане. В связи с этим на них может быть наложено денежное взыскание, в том числе конфискация имущества, рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя инициативу депутата Госдумы определить механизм санкций в отношении имущества уехавших россиян.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил о необходимости разработать механизм санкций в отношении имущества уехавших россиян. По его мнению, данные ограничения должны накладываться на недвижимость тех, кто уехал из РФ и делал антигосударственные заявления.

«Относительно ареста имущества людей, которые придумывали несуразные вещи о военных действиях, СВО и так далее, то здесь есть такая штука, как аналогия права. Это значит, что любая компания, в отношении которой было сказано или написано нечто подрывающее ее деловую репутацию, может подать в суд и взыскать компенсацию», – рассказывает Добровинский.

Теоретически Российскую армию, по его мнению, можно считать некой компанией, в адрес которой звучало то, что подрывает ее престиж и авторитет, как среди населения, которое эта армия призвана защищать, так и среди тех, кто в этой армии служит.

«Поэтому эти люди могут быть привлечены к ответственности в суде, и на них может быть наложено денежное взыскание. То есть конфискация их имущества выглядит логичной, поскольку они причинили ущерб репутации «компании» и за это теперь должны заплатить. Думаю, наше законодательство пойдет именно по этому пути в ближайшее время», – заключил адвокат.

Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на имущество блогера Вероники Белоцерковской (признана иноагентом) на общую сумму 153 миллиона рублей. Такое решение было принято в ходе заочного рассмотрения уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах России.

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