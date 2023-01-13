Определены сроки подготовки обновленной вакцины от коронавируса

Обновление состава вакцины против коронавируса может занять от двух до трех месяцев, вопрос может решиться быстрее, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Об этом Гинцбург сообщил в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По его словам, коронавирус постоянно изменяется и способен уходить от иммунной защиты, поэтому антигенный состав вакцины необходимо обновлять раз в девять-десять месяцев.

Ранее Гинцбург сообщил, что ученые начали разработку новой вакцины против ковида, в том числе против омикрон-штамма коронавируса XBB и XBB.1.5 или «кракен».

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