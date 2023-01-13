Определены сроки подготовки обновленной вакцины от коронавируса

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13.01.2023, 18:29, Новости дня
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Обновление состава вакцины против коронавируса может занять от двух до трех месяцев, вопрос может решиться быстрее, сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Об этом Гинцбург сообщил в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По его словам, коронавирус постоянно изменяется и способен уходить от иммунной защиты, поэтому антигенный состав вакцины необходимо обновлять раз в девять-десять месяцев.

Ранее Гинцбург сообщил, что ученые начали разработку новой вакцины против ковида, в том числе против омикрон-штамма коронавируса XBB и XBB.1.5 или «кракен».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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