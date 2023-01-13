Скандалы: «Извините, я банкрот»

Число несостоятельных россиян увеличилось на 44%

В 2022 году количество россиян-банкротов выросло на 44,2% (+278,1 тыс человек). Такие данные приводит Федресурс 12 января. В 2021 году рост заявлений о личном банкротстве через суд составил 62%. Всего с 2015 года статус «банкрот» в судебном порядке получили 753 тыс россиян.

«С момента появления процедуры потребительского банкротства прошло уже более семи лет, поэтому темпы роста количества этих, по большей части добровольных, процедур несколько снизились, но все еще достаточно высоки, что подтверждает востребованность такого способа освобождения от долга», — прокомментировал снижение числа банкротств руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

В годовом отчете Федресурса уточняется, что в 96,7% случаев граждане сами инициировали свое банкротство. Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 2,2% (была 3,9%), ФНС России – 1,0% (была 1,1%).

Пятерку лидеров по числу банкротов-физлиц в 2022 году возглавил Краснодарский край (+43% к 2021 году). Далее следуют Московская область, Москва, Республика Башкортостан и Свердловская область.

Число внесудебных банкротств россиян (через МФЦ) в 2022 году выросло на 52,6%. Федресурс уточняет, что в минувшем году МФЦ опубликовали 7118 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан.

«Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур в 2022 году стали следующие регионы: Челябинская область, Омская область, Свердловская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Иркутская область, Курская область, Пермский край», — уточнили аналитики Федресурса.

А вот корпоративных банкротств в 2022 году было меньше, чем годом ранее. Снижение — 12,2% (9 тыс 055 банкротств). Число наблюдений упало на 39% до 5,2 тыс шт. в те же периоды, следует из сообщений арбитражных управляющих в Федресурсе.

Напомним, что в 2022 году на полгода вводился мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве своих должников (за исключением застройщиков). После снятия моратория с 1 октября 2022 года, отметил Алексей Юхнин, был краткосрочный рост заявлений. «Рост числа публикаций намерений кредиторов, который мы наблюдали сразу после завершения моратория, достаточно быстро себя исчерпал. Исходя из этого, никаких предпосылок к всплеску количества корпоративных банкротств в ближайшей перспективе не видно», — заявил Алексей Юхнин.

Возможно, в 2023 году число частных банкротств будет расти. Как прогнозируют в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), текущий кризис приведет к росту просроченной задолженности заемщиков. Доля безнадежных и проблемных кредитов, как считают аналитики ЦМАКП, повысится до 28,5%.

Кредитная нагрузка граждан России составляет порядка 25 трлн рублей. Самые исполнительные плательщики для банков — ипотечники. По данным НБКИ, на 1 января 2022 года просрочка по ипотеке составляла минимальные 1,20%. За минувший год банки вдали ипотечных кредитов на сумму 4, 8 млрд рублей (5,6 млрд по итогам 2021 года).

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”