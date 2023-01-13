 

Скандалы: «Извините, я банкрот»

13.01.2023, 18:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Число несостоятельных россиян увеличилось на 44%

В 2022 году количество россиян-банкротов выросло на 44,2% (+278,1 тыс человек). Такие данные приводит Федресурс 12 января. В 2021 году рост заявлений о личном банкротстве через суд составил 62%. Всего с 2015 года статус «банкрот» в судебном порядке получили 753 тыс россиян.

«С момента появления процедуры потребительского банкротства прошло уже более семи лет, поэтому темпы роста количества этих, по большей части добровольных, процедур несколько снизились, но все еще достаточно высоки, что подтверждает востребованность такого способа освобождения от долга», — прокомментировал снижение  числа банкротств руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

В годовом отчете Федресурса уточняется, что в 96,7% случаев граждане сами инициировали свое банкротство. Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 2,2% (была 3,9%), ФНС России – 1,0% (была 1,1%).

Пятерку лидеров по числу  банкротов-физлиц в 2022 году возглавил Краснодарский край (+43% к 2021 году). Далее следуют Московская область, Москва, Республика Башкортостан и Свердловская область. 

Число внесудебных банкротств россиян (через МФЦ) в 2022 году выросло на 52,6%. Федресурс уточняет, что в минувшем году МФЦ опубликовали 7118 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. 

«Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур в 2022 году стали следующие регионы: Челябинская область, Омская область, Свердловская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Иркутская область, Курская область, Пермский край», — уточнили аналитики Федресурса. 

А вот корпоративных банкротств в 2022 году  было меньше, чем годом ранее. Снижение  — 12,2% (9 тыс 055 банкротств). Число наблюдений упало на 39% до 5,2 тыс  шт. в те же периоды, следует из сообщений арбитражных управляющих в Федресурсе.

Напомним, что в 2022 году на полгода вводился мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве своих должников  (за исключением застройщиков). После снятия моратория с 1 октября 2022 года, отметил Алексей Юхнин, был краткосрочный рост заявлений. «Рост числа публикаций намерений кредиторов, который мы наблюдали сразу после завершения моратория, достаточно быстро себя исчерпал. Исходя из этого, никаких предпосылок к всплеску количества корпоративных банкротств в ближайшей перспективе не видно», —  заявил Алексей Юхнин.

Возможно, в 2023 году число  частных банкротств  будет расти. Как прогнозируют в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), текущий кризис приведет к росту просроченной задолженности заемщиков. Доля безнадежных и проблемных кредитов, как считают аналитики ЦМАКП, повысится до 28,5%. 

Кредитная нагрузка граждан России составляет порядка 25 трлн рублей. Самые исполнительные плательщики для банков  — ипотечники. По данным НБКИ, на 1 января 2022 года просрочка по ипотеке составляла минимальные  1,20%. За минувший год банки вдали ипотечных кредитов на сумму 4, 8 млрд рублей (5,6 млрд по итогам 2021 года).

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09.20 / «Новая газета» отчаянно выгораживает генерала-коррупционера

03.11.20 / Закрыта граница с Польшей, Литвой, Латвией, Украиной

30.09.20 / Муж – собака, жена – дерево

02.02.21 / При регистрации в Twitter россиян автоматически подпишут на аккаунт Навального

28.12.20 / Скандалы: БАДы прокормят и детей и внуков

12.12.21 / На «Зенит-Арене» играет динамо

12.09.22 / Киев моего (послевоенного) детства

30.07.22 / Мнение: В США стали больше воровать, стена Байдена и поиск американцами НЛО

09.11.22 / Sky News – учителям грозят увольнения — британским школам всё труднее справляться с экономическим кризисом

24.08.20 / Звезда сериала “Хор” Леа Мишель впервые стала матерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика