 

“Все эти перебежчики вернутся”: Объявлено о начале съемок на ТВ позорно нашкодившего Урганта

13.01.2023, 18:20, Разное
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Прошлый год у знаменитого шоумена, кажется, был не очень удачным: уж слишком часто его имя звучало в скандалах. Всему виной его шкодливые выходки, которые россияне посчитали довольно позорными для человека, ставшего лицом главного телеканала страны. Поговаривали, что вслед за коллегами Иван Ургант покинул родину, перед этим раскритиковав ее.

Позже ведущего вновь увидели в России, правда, на телевидении его все это время так и нет, а шоу “Вечерний Ургант”, кажется, кануло в бездну. Коллега звезды по популярной программе Алла Михеева, к слову, недавно тоже отличилась. Актриса сфотографировалась на горнолыжном курорте с украинской моделью, за что получила массу негатива от своих поклонников и в конце концов была вынуждена оправдываться.

Блондинка, к слову, привлекла внимание патриотки Яны Поплавской, но не из-за ситуации на снежных склонах. “Красная шапочка” возмутилась тем, что Алла Михеева в кулуарах объявляет о начале съемок на ТВ нашкодившего Ивана Урганта и возвращении на экраны шоу с его участием.

Эти разговоры актрису не на шутку возмутили: она заверила, что если все будет так, как говорит Алла Михеева, то она пойдет на крайние меры.

“Если все эти перебежчики вернутся и снова будут в злате и почете, тогда уже уеду Я!”, – эмоционально написала на своем канале звезда о появлении Ивана Урганта на экраны.


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