 

Как Гарри вернётся в семью? – Личное мнение

13.01.2023, 17:40, Разное
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Многие умные люди задаются сегодня вопросом: а сможет ли принц Гарри наладить отношения со своей королевской семьёй?

Ну, признаем честно — вывалил он уже достаточно, чтобы навсегда стать врагом для брата, отца и всех их родственников.


Фото: Соцсети

Тем не менее, шанс всё наладить есть, считают некоторые. И даже рассказали, как всё будет.

Для этого, конечно, нужно развестись с Меган Маркл!

Оказывается, после прочтения мемуаров Гарри, кому-то показалось, что принц поведал не как плохо ему в семье жилось, а как трудно с Меган.

Вот если бы не Меган, то его бы никто не бил, роняя на собачью миску.

А что? Логично.

Значит, всегда есть шанс вернуться и сказать, что это жена его заставляла писать мемуары, влияла на него, а он в пелене чувств не соображал, что делал.

Более того, Гарри приняли бы в таком случае очень радушно. Это же так здорово — выставить злодейкой Меган! Втёрлась в семью, чуть её не разрушила, а потом принц одумался и всё вернулось, как было.

Проблема в таком сценарии только одна — чушь всё это. Меган не влияет на Гарри, а его самого полностью устраивает новая жизнь.

Он богат. У него нет обязанностей. Он не скован этикетом и может делать всё, что сам хочет.


Фото: Соцсети

Кто променял бы такую жизнь на унылый дворец?

Даже если Гарри и Меган когда-нибудь разведутся, принц не вернётся как блудный сын к Виндзорам. Ну не дурак же он!

Единственный, на мой взгляд, вариант вернуться в Виндзор — это стать королём. А чего? Всякое бывает, и Гарри всё ещё в пятёрке первых престолонаследников.

Источник: Лена Миро


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