СМИ: Канье Уэст тайно женился на дизайнере своего бренда Yeezy

Американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст тайно женился на Бьянке Ценсори, которая работает архитектурным дизайнером в его компании Yeezy. Об этом пишет TMZ со ссылкой на знакомых пары. По данным издания, Канье и Бьянка недавно провели закрытую свадебную церемонию. Официально брак не регистрировали, чтобы не нарушать закон.

Он обращается с ней как с женой… На этой неделе, когда он и Бьянка прибыли в Waldorf Astoria в Беверли-Хиллз, на Йе было обручальное кольцо, и нам сказали, что оно символизирует его преданность возлюбленной после церемонии, – отметил инсайдер.

Ранее папарацци застали Канье во время обеда с “загадочной блондинкой”. Позже удалось выяснить личность девушки. Оказалось, что это Бьянка Ценсори. Недавно она радикально сменила имидж и перекрасилась из брюнетки. О Бьянке известно немного. Она закончила магистратуру по архитектурному дизайну в Университете Мельбурна. В Австралии у нее был собственный ювелирный бренд. В Yeezy девушка с ноября 2020 года.

Напомним, более шести лет Канье был женат на теледиве и светской львице Ким Кардашьян. Зимой 2021 года они развелись. У бывших супругов четверо общих детей. В ноябре прошлого года пара официально завершила бракоразводный процесс.