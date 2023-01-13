Ник Кейв с женой, Идрис Эльба и звезда “Уэнсдэй” Перси Хайнс Уайт на показе Gucci в Милане

В рамках мужской Недели моды в Милане Gucci показали новую осенне-зимнюю коллекцию 2023/2024. Мероприятие ознаменовало редкий выход на ковровую дорожку легендарного рок-музыканта Ника Кейва в сопровождении жены Сьюзи. Также среди гостей показа засветились актер Идрис Эльба и звезда абсолютного хита Netflix “Уэнсдэй” Перси Хайнс Уайт.

Ник Кейв с женой

Отметим, что это была первая коллекция модного дома Gucci, созданная без участия креативного директора Алессандро Микеле. Он покинул этот пост прямо накануне своего 50-летия в ноябре прошлого года. По информации агентства Reuters, причиной послужили разногласия между легендарным дизайнером и топ-менеджментом бренда.

65-летний Ник Кейв в мае 2022-го потерял еще одного сына. Музыкант и его супруга Сьюзи Бик, с которой музыкант в браке уже 24 года, тяжело переживали трагедию. И хотя они сообщили о горе публично, причину смерти Джетро пара так и не раскрыла.

Идрис ЭльбаПерси Хайнс Уайт