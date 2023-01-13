 

Ник Кейв с женой, Идрис Эльба и звезда “Уэнсдэй” Перси Хайнс Уайт на показе Gucci в Милане

13.01.2023, 17:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В рамках мужской Недели моды в Милане Gucci показали новую осенне-зимнюю коллекцию 2023/2024. Мероприятие ознаменовало редкий выход на ковровую дорожку легендарного рок-музыканта Ника Кейва в сопровождении жены Сьюзи. Также среди гостей показа засветились актер Идрис Эльба и звезда абсолютного хита Netflix “Уэнсдэй” Перси Хайнс Уайт. 

Ник Кейв с женой

Отметим, что это была первая коллекция модного дома Gucci, созданная без участия креативного директора Алессандро Микеле. Он покинул этот пост прямо накануне своего 50-летия в ноябре прошлого года. По информации агентства Reuters, причиной послужили разногласия между легендарным дизайнером и топ-менеджментом бренда. 

65-летний Ник Кейв в мае 2022-го потерял еще одного сына. Музыкант и его супруга Сьюзи Бик, с которой музыкант в браке уже 24 года, тяжело переживали трагедию. И хотя они сообщили о горе публично, причину смерти Джетро пара так и не раскрыла.

Идрис ЭльбаПерси Хайнс Уайт


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06.21 / Замораживаем в морозилке витамины для кожи: простые рецепты кубиков льда с подручными продуктами

03.07.21 / Из активированного угля и глины легко сделать отличную маску: простой рецепт

25.12.22 / Как купить подарки всем и не разориться? Советы экономиста

08.05.22 / «Семнадцать мгновений весны» не покажут в России из-за запрета голландского правообладателя

24.09.20 / Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые рассказали о своем романе

08.12.22 / Bloomberg – почти на уровне российского — Япония резко увеличивает оборонный бюджет

08.07.20 / Джонни Депп дал показания в суде против Эмбер Херд: “Она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все”

19.12.20 / США закрывают последние 2 консульства в России

20.10.20 / Мику Хацунэ исполнит репертуар песен Михаила Круга

28.01.22 / Две трети зараженных омикроном в Англии уже перенесли COVID-19 ранее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика