 

Ник Кейв с женой, Идрис Эльба и звезда “Уэнсдэй” Перси Хайнс Уайт на показе Gucci в Милане

13.01.2023, 17:35, Разное
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В рамках мужской Недели моды в Милане Gucci показали новую осенне-зимнюю коллекцию 2023/2024. Мероприятие ознаменовало редкий выход на ковровую дорожку легендарного рок-музыканта Ника Кейва в сопровождении жены Сьюзи. Также среди гостей показа засветились актер Идрис Эльба и звезда абсолютного хита Netflix “Уэнсдэй” Перси Хайнс Уайт. 

Ник Кейв с женой

Отметим, что это была первая коллекция модного дома Gucci, созданная без участия креативного директора Алессандро Микеле. Он покинул этот пост прямо накануне своего 50-летия в ноябре прошлого года. По информации агентства Reuters, причиной послужили разногласия между легендарным дизайнером и топ-менеджментом бренда. 

65-летний Ник Кейв в мае 2022-го потерял еще одного сына. Музыкант и его супруга Сьюзи Бик, с которой музыкант в браке уже 24 года, тяжело переживали трагедию. И хотя они сообщили о горе публично, причину смерти Джетро пара так и не раскрыла.

Идрис ЭльбаПерси Хайнс Уайт


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