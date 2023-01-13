 

“Ты променял Феррари на Рено”: Шакира записала дисс на Пике и его новую девушку

13.01.2023, 17:35, Разное
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Поп-певица Шакиры и футболист Жерар Пике рассталась еще летом прошлого года. Причиной разлада стали отношения спортсмена на стороне с 23-летней Кларой Чиа Марти. На днях исполнительница приняла участие в популярном фристайл-шоу BZRP Music Sessions, где зачитала рэп про бывшего.

Меньше чем за сутки ролик набрал около 60 миллионов просмотров, и их количество продолжает расти. Текст наполнен колкими фразами, отсылками и едкими сравнениями без упоминания имени завершившего карьеру футболиста. Так, в первом куплете она пытается уколоть Пике, заявив, что он показал себя с худшей стороны, только “притворяется чемпионом”, и такая “волчица”, как она, “не для новичков”. В припеве Шакира намекает, что переросла футболиста, поэтому он нашел себе девушку уровнем “пониже”. 

Во втором куплете певица отмечает, что однозначно не хочет возвращаться к Пике, даже если тот будет “плакать и умолять”. А также сравнивает новую избранницу бывшего с дешевым автомобилем: 

Ты променял Ferrari на Renault Twingo

Ты променял Rolex на Casio.

В завершение песни она кидает в адрес бывшего возлюбленного уже не замаскированный метафорами панч:

Так много работы в зале,

Но поработай чуточку и с мозгами.

После того, как Жерар Пике и Шакира объявили о расставании и подписали соглашение об опеке, а также выбрали место жительства их общих детей, к экс-возлюбленным было приковано повышенное внимание. И если с футболистом все более-менее понятно (Пике чуть ли не сразу вышел в свет с новой девушкой, похожей на юную Шакиру), то личная жизнь колумбийской певицы проходит вдали от посторонних глаз.


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