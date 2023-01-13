 

Сборная России по футболу будет играть в национальном кубке

13.01.2023, 17:33, Разное
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В условиях ограничений, наложенных УЕФА на сборную
России по футболу, Российский футбольный союз (РФС) продолжает поиск способов
развития и популяризации отечественного спорта.

По информации от инсайдера Юрия Маслова, близко знакомого с
ситуацией, на ближайшем заседании РФС будет обсуждаться идея включения сборной
России по футболу в розыгрыш внутреннего кубка сезона 2023/24. Шансы на принятие решения очень высоки.

Главным вопросом остается формат участия сборной.
Наиболее вероятным является вариант, при котором сборная начнет свой путь со
стадии 1/128. Главной проблемой является состав команды, который по понятным
причинам не постоянный. Чиновники собираются сделать исключение и разрешить
менять заявку сборной перед каждой стадией розыгрыша. При этом игроки смогут
играть как за сборную, так и за свои команды, кроме матчей между ними, в этом
случае приоритет отдается сборной России.

«Сейчас сборная России
отстранена от участия в международных соревнованиях. В футбольном союзе
понимают, что без практики сборная не сможет развиваться,- сообщил Маслов. – Также РФС
положительно оценил опыт включения медийных команд в розыгрыш кубка России. А
чем сборная хуже Амкала или 2DROTS (непрофессиональные команды блогеров,
включенные в розыгрыш кубка России 2022/23 – прим. ред.)»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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