Сборная России по футболу будет играть в национальном кубке

В условиях ограничений, наложенных УЕФА на сборную

России по футболу, Российский футбольный союз (РФС) продолжает поиск способов

развития и популяризации отечественного спорта.

По информации от инсайдера Юрия Маслова, близко знакомого с

ситуацией, на ближайшем заседании РФС будет обсуждаться идея включения сборной

России по футболу в розыгрыш внутреннего кубка сезона 2023/24. Шансы на принятие решения очень высоки.

Главным вопросом остается формат участия сборной.

Наиболее вероятным является вариант, при котором сборная начнет свой путь со

стадии 1/128. Главной проблемой является состав команды, который по понятным

причинам не постоянный. Чиновники собираются сделать исключение и разрешить

менять заявку сборной перед каждой стадией розыгрыша. При этом игроки смогут

играть как за сборную, так и за свои команды, кроме матчей между ними, в этом

случае приоритет отдается сборной России.

«Сейчас сборная России

отстранена от участия в международных соревнованиях. В футбольном союзе

понимают, что без практики сборная не сможет развиваться,- сообщил Маслов. – Также РФС

положительно оценил опыт включения медийных команд в розыгрыш кубка России. А

чем сборная хуже Амкала или 2DROTS (непрофессиональные команды блогеров,

включенные в розыгрыш кубка России 2022/23 – прим. ред.)»

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