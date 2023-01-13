 

T-Online – НАТО переведёт несколько самолётов AWACS в Румынию для наблюдения за действиями России

13.01.2023, 17:25, Разное
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НАТО собирается перебазировать несколько своих разведывательных самолётов AWACS из Германии в Румынию, чтобы следить за военной активностью РФ в регионе, пишет T-Online. Авиационные комплексы радиообнаружения и наведения должны прибыть на авиабазу вблизи румынской столицы Бухареста в следующий вторник. Таким образом НАТО демонстрирует решимость «защищать и отстаивать каждый дюйм союзной территории», сказала представитель альянса.


AP

В связи с военной спецоперацией РФ на Украине НАТО хочет перебазировать несколько своих разведывательных самолётов AWACS, обычно размещённых в Германии, в Румынию, пишет немецкий новостной портал T-Online. Согласно заявлению Управления воздушного командования и контроля НАТО, сделанному в пятницу, самолёты должны быть перемещены с целью продемонстрировать усиленное присутствие альянса в регионе и следить за военной активностью России.

В следующий вторник самолёты AWACS должны прибыть на авиабазу Отопени вблизи румынской столицы Бухареста и оставаться там в течение нескольких недель. Аэропорт находится всего в 200 км от восточной границы страны ЕС и НАТО с Украиной, подчёркивает издание. Северная часть Румынии также граничит с Украиной, на территории которой проходит российская военная спецоперация.

Представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что спецоперация РФ на Украине «продолжает угрожать миру и безопасности в Европе», поэтому «не может быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать и отстаивать каждый дюйм союзной территории». Она поблагодарила Румынию за то, что страна принимает у себя самолёты Awacs и тем самым вносит важный вклад в систему раннего предупреждения НАТО.

Как сообщается в статье, около 180 военнослужащих будут размещены на авиабазе Отопени вместе с самолётами. Однако НАТО не уточняет, сколько из 14 самолётов AWACS, состоящих на вооружении альянса, будет размещено в Румынии. Из военных кругов немецкому агентству Deutsche Presse-Agentur стало известно, что планируется развёртывание трёх самолётов. Обычно они размещаются на авиабазе НАТО в Гайленкирхене под Аахеном.

Системы AWACS базируются на самолётах Boeing 707 и, благодаря своей грибовидной радарной установке, способны обнаруживать и идентифицировать другие самолёты на расстоянии более 400 км. Самолёты также могут передавать информацию всем другим воздушным судам, находящимся в воздушном пространстве, и технически оснащённым соответствующим образом. Теоретически их можно использовать и в качестве летающих командных пунктов.

Как отмечает T-Online, авиационные комплексы радиообнаружения и наведения AWACS (Airborne Warning and Control System) ранее использовались, в частности, для поддержки борьбы с террористической организацией «Исламское государство»* и для миссий в Афганистане.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 


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