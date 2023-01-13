 

Deutschlandfunk – новое месторождение редкоземельных металлов в Швеции поможет Европе перестать зависеть от Китая

13.01.2023, 17:25, Разное
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Обнаруженное в Швеции месторождение редкоземельных металлов является крупнейшим в Европе, пишет Deutschlandfunk. Отмечается, что сейчас Европа покрывает почти всю свою потребность в редкоземельных металлах импортом из Китая, однако новое месторождение может помочь избавиться от этой зависимости.


AP

Шведская горнодобывающая компания LKAB сообщила об обнаружении крупного месторождения редкоземельных металлов в коммуне Кируна, примерно в тысяче километров от Стокгольма, пишет Deutschlandfunk. Точные объёмы месторождения пока неизвестны, однако уже утверждается, что это крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов. По словам главы LKAB Яна Мострёма, обнаружение месторождения является хорошей новостью не только для Швеции, но и для всей Европы и климата.

Как отмечает издание, на подготовку месторождения может уйти от 10 до 15 лет. При этом, заработав на полную мощность, оно сможет покрыть большую часть запроса Европы на редкоземельные металлы. Deutschlandfunk пишет, что редкоземельные металлы, помимо прочего, используются для создания ветряных турбин и батарей для электромобилей. Таким образом, эти полезные ископаемые крайне важны для перехода к зелёной экономике.

Министр энергетики Швеции Эбба Буш заявила, что новое месторождение станет ключом к независимости Европы от поставок из Китая и России, пишет Deutschlandfunk. Согласно данным Еврокомиссии, в 2020 году 98% всех редкоземельных металлов на рынке ЕС были импортированы из Китая. Издание напоминает, что изначально Китай продавал свои редкоземельные металлы по низкой цене, однако нарастил её в 2010-е годы: это спровоцировало возобновление добычи во многих странах мира, в том числе в США.


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