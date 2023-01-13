 

Мэр Шахтерска назвал условие начала восстановления инфраструктуры Соледара

13.01.2023, 17:00, Новости дня
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Власти Шахтерска обеспечит жизнедеятельность населенных пунктов в районе города Соледара в ДНР при первой возможности, когда это позволит обстановка, сообщил мэр Шахтерска Александр Шатов.

Он уточнил, что власти города уже подготовили генераторы и готовятся в оперативном порядке начать обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов под Соледаром. Для этого необходимо дождаться «отмашки» военных, передает ТАСС.

Минобороны ранее сообщило, что российские войска завершили освобождение Соледара, имеющее важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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