Мужчины в Украине отказались от официального трудоустройства из-за страха получить повестку

Мужчины в Украине в последнее время все чаще отказываются официально устраиваться на работу, чтобы не попасть в ряды Вооруженных сил Украины, сообщили местные СМИ.

Отмечается, что это связано с тем, что правительство обязало работодателей вручать повестки от военкоматов своим сотрудникам, передает RT.

Ранее полковник ЛНР Виталий Киселев сообщил, что в западных украинских регионах начали массово раздавать повестки для мобилизации, чтобы пополнить бригады ВСУ из-за больших потерь.

Напомним, военное положение в Украине продлено до 19 февраля 2023 года. В Сети появлялись видео, как в городах раздают повестки в общественных местах.

—