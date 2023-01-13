 

Мужчины в Украине отказались от официального трудоустройства из-за страха получить повестку

13.01.2023, 17:00, Новости дня
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Мужчины в Украине в последнее время все чаще отказываются официально устраиваться на работу, чтобы не попасть в ряды Вооруженных сил Украины, сообщили местные СМИ.

Отмечается, что это связано с тем, что правительство обязало работодателей вручать повестки от военкоматов своим сотрудникам, передает RT.

Ранее полковник ЛНР Виталий Киселев сообщил, что в западных украинских регионах начали массово раздавать повестки для мобилизации, чтобы пополнить бригады ВСУ из-за больших потерь.

Напомним, военное положение в Украине продлено до 19 февраля 2023 года. В Сети появлялись видео, как в городах раздают повестки в общественных местах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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