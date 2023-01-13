Скандалы: Освоят по полной

Газификация Читы: «Газпром», Осипов, 9 млрд рублей и компания с одним сотрудником в штате

Уже в этом году начнется газификация столицы Забайкалья, входящей в антирейтинг российских городов по уровню загрязнения воздуха, сообщил недавно губернатор Александр Осипов. Самого проекта газификации никто, похоже, не видел. Зато концессионером многомиллиардной программы в рамках нацпроекта «Экология» стала никому неизвестная компания «Аврорагаз» из Владивостока.

В рождественские дни в Чите объявили метеоусловия первой степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредный примесей в воздухе. Проще говоря, город накрыл ядовитый смог. Местные жители жаловались, что «нечем дышать и невозможно открыть окно».

Дым коромыслом

Подобные ситуации случаются в Чите регулярно, ведь этот город, расположенный в горной седловине, практически лишен свободного притока свежего воздуха. И смог здесь – частое явление, особенно зимой в безветренную погоду. Две имеющиеся в Чите старые, не модернизировавшиеся ТЭЦ постоянно выбрасывают в воздух клубы черного дыма, к ним добавляется множество чадящих котельных, работающих на мазуте. Вносит свою лепту в загрязнение городского воздуха и автомобильный транспорт.

И уж конечно, никак не улучшает экологическую обстановку то обстоятельство, что в Чите очень много частного сектора с печным отоплением. Чаще всего частные домохозяйства отапливаются по старинке – углем или дровами. В основном из экономии: при сибирских морозах электрическое отопление выходит существенно дороже. Но из печных труб в воздух вылетает бензапирен – чрезвычайно токсичное химическое соединение, обладающее сильнейшей канцерогенной активностью. Так что местная экология, а вместе с ней и здоровье граждан, на протяжении многих лет находятся под постоянной угрозой, а Чита регулярно занимает места в антирейтингах самых «грязных» российских городов.

Решить эту проблему, или, по крайней мере, заметно снизить уровень загрязнения воздуха, могла бы масштабная газификация, включающая частный сектор. Но вот незадача: ближайшие источники природного газа находятся в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае. А в самом Забайкалье, увы, только уголь.

16 лет ожидания

Читинские власти пытались решить проблему неоднократно. Эпопея с газификацией началась еще в нулевых годах. В 2006 году Читинская область заключила с «Газпромом» соглашение о сотрудничестве, а в 2007 году Минпром утвердил Восточную газовую программу, предполагавшую создание единой системы добычи газа, его транспортировки и снабжения. В 2009 году была утверждена генеральная схема газоснабжения и газификации Забайкальского края. И так год за годом, соглашение за соглашением, долгие 16 лет этот «воз» оставался на месте, пока в 2021 году Минэнерго не утвердил концепцию газификации регионов РФ до 2030 года. Тем самым был решен вопрос об отказе от магистрального природного газа в пользу сжиженного. Проводить газоотвод от трубопровода «Сила Сибири» в Читу оказалось невыгодно ни географически, ни экономически. И вот тут начинается самое интересное.

Летом прошедшего года, во время ПМЭФ, пресс-служба нынешнего губернатора Забайкальского края Александра Осипова сообщила, что «Газпромбанк», «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация» и правительство Забайкальского края подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве по газификации частного сектора Читы с использованием технологий по сжижению природного газа. Внедрение сетевого газоснабжения взамен печного отопления осуществляется в рамках федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Предполагается уже к 2024 году газифицировать более 13 тысяч частных домохозяйств, ориентировочная общая стоимость – 9,2 миллиарда рублей. При этом концессионер должен будет инвестировать в проект не более 1,8 млрд рублей, остальное – взнос государства.

Уже в конце ноября стало известно, что осуществлять этот масштабный и амбициозный проект, сравниваемый в народе со стройками советской эпохи, будет компания «Аврорагаз» из Владивостока в порядке частно-государственного партнерства, то есть концессии. Видимо, это известная компания, имеющая достаточно материально-технических и кадровых ресурсов для воплощения столь серьезного проекта? – спросите вы. Как бы не так.

Компания «Аврорагаз» зарегистрирована в сентябре 2021 года во Владивостоке, в октябре 2021 внесена в реестр МСП как микропредприятие, в штате один сотрудник с зарплатой 6 тыс. рублей. Руководил ею с момента основания бывший государственный федеральный инспектор Камчатского края Александр Шаров, однако с 5 декабря 2022 года гендиректором является Владислав Шаламак. Под его руководством находятся еще шесть организаций, этакий серийный руководитель…

Учредителем ООО «Аврорагаз» является вышеупомянутая «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация», руководит которой Станислав Неверов – человек, получивший известность в Чите из-за недостроенной в рамках концессии «Школы будущего». В портфолио «Аврорагаза», по всей видимости, нет ни одного завершенного проекта. Однако это почему-то не смутило читинских депутатов, 24 ноября проголосовавших за заключение концессионного соглашения с этой компанией.

Есть еще один любопытный момент. Концессионное соглашение было подписано в конце прошедшего года. Но, по словам Станислава Неверова, исследовательские и проектные работы велись уже с августа, «на страх и риск». Выходит, Неверов был уверен, что столь масштабный и денежный проект достанется его фирме? Добавим, что нам не удалось найти информацию о том, что по столь злободневной и болезненной для Читы теме газификации проводились круглые столы и общественные слушания. Да и сам 9-миллиардный проект в открытом доступе отыскать невозможно.

Деньги потекли рекой

И вот, наконец, 30 декабря стало известно, что долгожданная газификация Читы стартовала. Ну, то есть как стартовала: администрация города перечислила 2,5 млрд рублей аванса в качестве оплаты концедента. «Остальные средства будут переведены по мере поступления в следующем году», – пояснили в МинЖКХ региона. Неужели деньги (а речь идет о миллиардах рублей) перечисляют под никому не известный, неясно с кем согласованный и непонятно кем утвержденный проект, которого никто не видел?

На эту, мягко говоря, странную ситуацию обратил внимание депутат Госдумы от Забайкалья Юрий Григорьев. Он, в частности, сильно сомневается, что «Аврорагаз» в состоянии обеспечить гарантийные обязательства в рамках многомиллиардного проекта.

«Ну откуда берутся такие посредники и подрядчики, когда есть масса зарекомендованных и обеспеченных ресурсами организаций?» – недоумевает парламентарий.

Не в восторге от этого загадочного проекта и читинский предприниматель и общественный деятель Евгений Корнев, давно уже занимающийся темой газификации.

«Это очень серьезный процесс, который должен быть оценен не только с точки зрения технической, экономической, но и с точки зрения экологической, с точки зрения социальной, потому что это тарифы людей. Поэтому здесь вот так с кондачка решать это не получится», – говорит он, также недоумевая от происходящего.

Однако очень похоже, что кто-то все уже решил.

Алексей Волгин

Оригинал материала: “Наша Версия”