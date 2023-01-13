Попавшая в больницу Пелагея вывалила на бывшего чемодан с грязью

36-летняя певица

и жюри конкурса “Голос” Пелагея продолжает судиться с бывшим

супругом. Напомним, что в 2016 артистка вышла замуж за хоккеиста Ивана

Телегина, а в 2017 году родила дочь Таисию. В 2020 году пара развелась, а

причиной, по слухам, стала измена мужчины.

Спустя почти три

года после официального расставания бывшие супруги продолжают судиться за алименты,

недвижимость и деньги. Ранее Телегин был решительно намерен отсудить у женщины

половину ее гонораров за время брака, при этом отказываясь выплачивать полную

сумму алиментов на ребенка. Кажется, энтузиазм уже поубавился — позади у

мужчины несколько неудачных судебных процессов.

Вот и на днях в

социальных сетях Пелагея поделилась радостной новостью: третий суд против

Телегина успешно выигран. Ради победы артистка практически вывалила на бывшего чемодан

с внутрисемейной грязью — в черном ящике были все подробности финансовой деятельности

и другие непубличные документы.

Тяжелая семейная

ситуация не мешает Пелагее вести активную рабочую деятельность. К сожалению, во

время съемок одной из новогодних передач артистка пострадала. Попавшая в больницу

из-за укуса змеи певица быстро поправилась и готовиться к новому рабочему

сезону.