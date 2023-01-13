 

Попавшая в больницу Пелагея вывалила на бывшего чемодан с грязью

13.01.2023, 16:50, Разное
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36-летняя певица
и жюри конкурса “Голос” Пелагея продолжает судиться с бывшим
супругом. Напомним, что в 2016 артистка вышла замуж за хоккеиста Ивана
Телегина, а в 2017 году родила дочь Таисию. В 2020 году пара развелась, а
причиной, по слухам, стала измена мужчины.

Спустя почти три
года после официального расставания бывшие супруги продолжают судиться за алименты,
недвижимость и деньги. Ранее Телегин был решительно намерен отсудить у женщины
половину ее гонораров за время брака, при этом отказываясь выплачивать полную
сумму алиментов на ребенка. Кажется, энтузиазм уже поубавился — позади у
мужчины несколько неудачных судебных процессов.

Вот и на днях в
социальных сетях Пелагея поделилась радостной новостью: третий суд против
Телегина успешно выигран. Ради победы артистка практически вывалила на бывшего чемодан
с внутрисемейной грязью — в черном ящике были все подробности финансовой деятельности
и другие непубличные документы.

Тяжелая семейная
ситуация не мешает Пелагее вести активную рабочую деятельность. К сожалению, во
время съемок одной из новогодних передач артистка пострадала. Попавшая в больницу
из-за укуса змеи певица быстро поправилась и готовиться к новому рабочему
сезону.


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