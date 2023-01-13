Мнение: Что же это было?!

Мда, неясно…



Это не Украина-2022. Это Казахстан-2022.

“ЧОП – символ России”

Занятно заканчивается история с внезапной «оккупацией» Казахстана российскими доблестными войсками (в количестве целой воздушно-десантной бригады!): поспешно введенные силы столь же поспешно Казахстан покидают. Не успели приехать – и уже «до хаты». Спрашивается – и чего приезжали?

Публика (во всяком случае, ее значительная часть) недовольна. Люди-то настраивались на полноценный блокбастер или, на худой конец, сериал – а им в итоге, как выяснилось, подсунули короткометражку. А где же очищающий хеппи-энд? Где катарсис?!

Да это халтура какая-то, даже если короткометражка. Ни тебе внятного сюжета, ни морали (а ведь мораль в любой сказке наш народ больше всего ценит). Да и то, что нам всем показали – какой-то сумбур вместо музыки. Там же концы с концами не сходятся! Например – непонятно, а ЗАЧЕМ ВООБЩЕ нужны были войска, если у казахской армии сил, во-первых, в 20 раз больше, а во-вторых, она сама прекрасно и справилась? Зачем летали туда-сюда, керосин жгли?!

Но самое главное – в очередной раз рассыпается воспрявший было миф о нашем невероятном имперском величии. Тут как раз и мериканцы проклятые отлуп нам дали по всем пунктам «договора о капитуляции НАТО» – нехорошо как-то вышло; а вдобавок еще и казахский конфуз добавился!

Полагаю, все произошедшее легче понять, если, как говорится, «прикрутить фитилек» и не понимать о себе чересчур много. Проще обойтись примерно такой метафорой: представим, что Казахстан – это такая обогатительная фабрика (обогатительная в прямом смысле – то есть очень много кого в США, Франции и Великобритании обогащает). И вот на этой фабрике происходит некая рабочая буза: пролетарии бросают работу, сходятся кучками, хотят странного… Того гляди, надумают оборудование ломать – а оно, сука, денег стоит!

И при этом наша РФ – это такой ЧОП при данной фабрике. Задача ЧОПа – всякую бузу гасить в зародыше, обеспечивать бесперебойную работу обогатительных агрегатов. Ну и вот: на фабрике буза, охрана разбежалась, управляющий окочурился. Хозяева звонят в ЧОП, не отрываясь от празднования свадьбы Джонсона в саду его резиденции на Даунинг-стрит: «Эй, там, что у меня на фабрике? Разберитесь, раздолбаи! – Есть, сэр!» – отвечают в ЧОПе с сильным немецким акцентом по-английски.

Ну и разобрались. Проявили, что называется, расторопность. Как до этого в Сирии, как сейчас в Африке. Навели порядок, постреляли чуток, снова всех поставили к станкам. А дальше что? А дальше – всё. Мавр сделал свое дело – мавр может (и должен) уходить. Что ж до фабрики – она ЧОПу как не принадлежала, так и не будет.

Всё логично” (13 января 2022 г.).