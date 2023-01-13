Разработчик Bryce создал виртуальную жену из нейронных сетей

Разработчик из США под ником Bryce создал сайт с помощью нейронных сетей, известных как “виртуальные жены”. Он использовал бота ChatGPT и нейронную сеть для создания изображений Stable Diffusion 2, а также Microsoft Azure TTS для генерации голоса. Удалось создать виртуального персонажа, который выглядел в точности как девушка из аниме.

Разработчик из США под ником Bryce создал сайт с помощью нейронных сетей, известных как “виртуальные жены”. Он использовал бота ChatGPT и нейронную сеть для создания изображений Stable Diffusion 2, а также Microsoft Azure TTS для генерации голоса. Удалось создать виртуального персонажа, который выглядел в точности как девушка из аниме.

С помощью системы камер разработчик смог научить “жену”, как общаться с ним по повседневным вопросам и реагировать на его действия. В одном из своих видео Брайс предложил ей сходить в ресторан, на что получил отказ, так как “там пахнет картошкой фри и не доливают напитки”.

Брайс утверждает, что потратил на проект $1 тыс.

Однако из-за реакции своей девушки разработчику пришлось “убить свое детище”. Нейронная сеть была настолько сложной, что разработчик проводил с ней все свое время и забыл обо всем на свете.