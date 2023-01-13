Цельные злаки богаты клетчаткой, а кокосовая вода – витамином С: семь продуктов для борьбы с жирностью кожи

Уменьшить выраженность жирной кожи на лице можно разными способами, один из них – употребление здоровой пищи. Когда кожа чрезмерно жирная, лицо быстрее становится тусклым, а в скором времени появляются прыщи. Существуют много факторов, приводящих к такого рода проблеме, начиная образом жизни и заканчивая особенностями рациона. Если вы уже перепробовали все способы по уходу, но серьезных изменений не обнаружили, пришло время попробовать изменить питание. Далее в статье представлены 7 типов продуктов для борьбы с жирностью кожи.

Цельные злаки

Цельнозерновые продукты (например, бурый рис, ячмень, овес и даже кукуруза) богаты клетчаткой и полезны для здоровья кожи. Клетчатка, как известно, положительно воздействует на пищеварение и может выступть в роли впитывющей губки для лишнего жира. Вы не только можете похудеть, но и кожа лица станет не такой блестящей, если регулярно употребляете эти продукты.

Кокосовая вода

Одной из проблем жирной кожи является недостаток увлажнения. Потребляя достаточное количество воды, жир на лице можно уменьшить.

Помимо обычной воды, вы также можете регулярно употреблять кокосовую воду. Она она богата витамином С, который полезен для дермы. Кроме того, этот напиток также может предотвратить появление высыпаний на лице и неравномерную пигментацию.

Бананы

Бананы считаются отличным источником витамина Д и калия, которые необходимы для полноценного функционирования организма. При регулярном употреблении бананов они удаляют избытки токсинов из организма, что полезно для пищеварения, а также для кожи.

Регулярное употребление бананов может уменьшить выраженность расширенных пор. Таким образом, грязь и пыль не будут попадать внутрь.

Лимоны

Лимон — это цитрусовый, который часто является продуктом первой необходимости для жирной кожи. Он богат витамином С и антиоксидантами.

Лимон обладает способностью поглощать излишки жира на лице и придавать ему мягкость и эластичность. Достаточно по утрам пить стакан воды с растворенным в ней лимонным соком. Оставшимся лимонным соком можно протирать лицо для свежести.

Темный шоколад

Вы можете есть шоколад и не чувствовать при этом вины. Но предпочтение следует отдавать темному шоколаду, который содержит 70% какао.

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Этот продукт богат флавоноидами, которые важны для защиты кожи от раздражения. Также он помогает регулировать избыток жира на лице.

Брокколи

Для тех из вас, кто хочет потреблять больше овощей, смело берите брокколи. Этот овощ богат витаминами А и С. Брокколи не только полезна для тела, но и оказывает большое влияние на лицо.

Этот овощ может уменьшить избыточное выделение кожного сала на лице. При регулярном употреблении брокколи ваша кожа становится более здоровой и свежей.

Льняное семя

Льняное семя очень полезно для организма. При регулярном его употреблении снижается вероятность сердечных патологий, улучшается здоровье пищеварительной системы, а также сокращается выделение кожного сала.

Высокое содержание омега-3 жирных кислот в льняном семени способно сделать лицо более свежим и сияющим.