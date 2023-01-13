 

Рианна снялась в новой рекламной кампании Savage X Fenty ко Дню всех влюбленных

13.01.2023, 16:10, Разное
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Барбадосская певица Рианна анонсировала новую коллекцию нижнего белья своего бренда Savage X Fenty, приуроченную ко Дню святого Валентина. Капсула получила название Breakin’ Hearts. Снимками и тизером капсулы исполнительница поделилась в социальных сетях.

Рианна сама снялась в рекламной кампании. Поп-звезда продемонстрировала на себе одну из новинок — черный кружевной кэтсьют с вырезом в форме сердца. В коллекции также можно найти нижнее белье в красном цвете, модели с принтами в виде поцелуев, сетчатые комплекты, пижамы, халаты и одежду для дома.

Поклонники Рианны по достоинству оценили кампейн с ее участием: 

О да! Выглядишь чертовски хорошо.

Очень сексуальная.

Она вернулась.

Вперед, Рири! 

Напомним, в мае Рианна впервые стала мамой. У певицы и ее бойфренда, рэпера Ракима Майерса, более известного под творческим псевдонимом A$AP Rocky, родился сын. Первенца исполнительница впервые показала в конце декабря. 


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