Рианна снялась в новой рекламной кампании Savage X Fenty ко Дню всех влюбленных

Барбадосская певица Рианна анонсировала новую коллекцию нижнего белья своего бренда Savage X Fenty, приуроченную ко Дню святого Валентина. Капсула получила название Breakin’ Hearts. Снимками и тизером капсулы исполнительница поделилась в социальных сетях.

Рианна сама снялась в рекламной кампании. Поп-звезда продемонстрировала на себе одну из новинок — черный кружевной кэтсьют с вырезом в форме сердца. В коллекции также можно найти нижнее белье в красном цвете, модели с принтами в виде поцелуев, сетчатые комплекты, пижамы, халаты и одежду для дома.

Поклонники Рианны по достоинству оценили кампейн с ее участием:

О да! Выглядишь чертовски хорошо.

Очень сексуальная.

Она вернулась.

Вперед, Рири!

Напомним, в мае Рианна впервые стала мамой. У певицы и ее бойфренда, рэпера Ракима Майерса, более известного под творческим псевдонимом A$AP Rocky, родился сын. Первенца исполнительница впервые показала в конце декабря.