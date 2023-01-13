“Многим это пришлось не по душе”: Флоренс Пью о 20-летней разнице в возрасте с экс-бойфрендом

Флоренс Пью стала героиней обложки американского Vogue и дала изданию развернутое интервью, в котором рассказала об отношениях с бывшим бойфрендом Заком Браффом. На протяжении всего романа влюбленные подвергались резкой критике фанатов из-за значительной разницы в возрасте (Флоренс — 27, в то время как Заку — 47 лет).

Мы ни у кого не были на виду. Просто людям это было не по душе, – рассказала звезда фильма “Не волнуйся, солнышко”. – Они представляли меня с кем-то помоложе и с кем-то из блокбастеров.

Пью объяснила, что ее роман с ровесником подошел бы таблоидам гораздо больше.

Думаю, отношения молодых людей в Голливуде так легко запутать именно потому, что они регулярно попадают в “желтые” издания. За этим интересно наблюдать.

Напомним, что в августе 2022-го Флоренс подтвердила, что они с Заком расстались еще в начале года. Экс-влюбленные познакомились через общего приятеля. Впервые их заметили вместе в 2019-м на романтическом свидании в Нью-Йорке.