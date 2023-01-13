 

Мнение: Черная гвардия

13.01.2023, 16:05, Разное
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У очень интересного писателя Глена Кука есть цикл фэнтезийных романов про отряд наёмников «Черная гвардия». Отряд служит разным нехорошим нанимателям. Одним из них была некая Госпожа — злобная, древняя и умная тётка. На власть которой, понятное дело, покушались как внешние, так и внутренние враги. Славна Госпожа была своим стратегическим гением — она зачастую проигрывала сражения, но неизменно выигрывала все войны. Стратегия ее была практически всегда однотипной: она выматывала войска противника, растягивала их по огромному пространству, попутно перемалывая и истребляя по дороге, а затем собирала в одной точке и громила сразу и всех собранными заранее силами и резервами. Ну, как водится в фэнтези, обильно были представлены колдуны и магия, но это так — чистой воды для оживления сюжета.

Нынешняя спецоперация тоже сильно похожа на такую стратегию. Главнокомандующий ВСУ Залужный точно так же растягивает, перемалывает и дробит противника, терпит локальные поражения, после чего наносит удар и добивается перелома. Так было в течение прошедшего полугода дважды — в Харьковской области и в Херсоне. И то же самое сейчас происходит на Донбассе. Уже который день победно гремят в российском телевизоре фанфары по поводу небывалой эпической победы — взятия поселка городского типа Соледара (который, кстати, всё ещё берут). Сопровождают это фантастическими рапортами об уничтожении чуть ли не 25 тысяч человек в этом самом Соледаре (хотя как вообще на пятачке километр на два можно уместить 25 тысяч только погибших — сложно представить). Однако картина выглядит несколько иной, если посмотреть на нее немного дальше — российские войска буквально стачиваются в непроходимой Донецко-Краматорской агломерации, причем впереди еще десятки километров этой непроходимой местности.

А ВСУ получают все более новые вооружения и технику, которая пока нигде, кроме как в сводках многократно уничтоженной, не засветилась. Проходят обучение на европейских полигонах десятки тысяч военных, причем буквально конвейерным образом. И опять же — пока не вступают в бой. Картина ровно та же, что и прежде: как только наступательные возможности российской армии подойдут к концу, будет нанесен один удар, кардинально меняющий обстановку. Причем даже нет смысла гадать, где — конечно, в Запорожской области направлением через Мелитополь к побережью. Собственно, другого развития событий и не просматривается, тем более, что в таком случае ВСУ получат не просто картинку в телевизоре, а целое пространство будущих решений.

Ну а пока всё идёт так, как было летом и осенью. В телевизоре захлебываются планами наступления от Соледара сразу на марсианские Равнины Эллады и броска к метановым океанам Титана в окрестностях Сатурна, рисуют стрелки и подсчитывают миллионные потери противника. Всё, как уже было в прошлые разы.

Источник: Эль Мюрид


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