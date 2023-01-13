 

TV4 – Турция вызвала шведского посла из-за повешенного чучела Эрдогана перед мэрией Стокгольма

13.01.2023, 16:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В среду курдская организация «Комитет Рожавы» выложила видео акции протеста возле мэрии Стокгольма с подвешенным за ноги чучелом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт TV4. Произошедшее вызвало гнев со стороны Турции, в результате в чего в Анкаре был вызван посол Швеции. По мнению турецких официальных лиц, подобная акция является ярким подтверждением тому, что власти скандинавской страны делает недостаточно в борьбе с терроризмом, как утверждалось ранее.

Вчера возле мэрии Стокгольма повесили чучело, изображающее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём осудил акцию, которая также вызвала возмущение у ближайшего окружения Эрдогана. Вчера утром так называемый комитет Рожавы повесил эту куклу и разместил видео в Тwitter, которые мы сейчас видим.

Курдская группа «комитет Рожавы» называет себя сетью «солидарности и обмена с революционным движением по всему Курдистану». Кадры быстро распространились в турецких СМИ, где эту организацию называют сторонниками РПК. В Тwitter, как мы видим здесь, Тобиас Бильстрём написал: «Правительство отстаивает открытые дебаты о политическом выборе, но решительно дистанцируется от угроз и ненависти к политическим представителям. Изображать всенародно избранного президента казнённым возле мэрии — это отвратительно».

В прямом ответе на этот твит один из ближайших к Эрдогану политиков Фахреттин Алтун написал, что Турция самым решительным образом осуждает произошедшее и призывает власти Швеции принять необходимые меры против террористических группировок. Он заканчивает серию твитов так: «Тот факт, что террористы из РПК способны бросить вызов шведскому правительству, является доказательством того, что шведские власти не предприняли необходимых шагов против терроризма, как утверждалось в последние дни». Последний комментарий касается дискуссии вокруг заявки Швеции о членстве в НАТО, которую Турция вместе с Венгрией блокирует. Из последних новостей также следует, что посла Швеции в Анкаре вызвали в правительство Турции.

Дата выхода в эфир 12 января 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02.22 / Политолог об этапах спецоперации: Постепенное выдавливание

19.11.20 / Роскомнадзор потребовал от Apple убрать изображение радуги из набора стандартных «обоев»

26.12.22 / Мнение: Фаталист

02.09.21 / Владимир Мединский рассказал, почему термины “Северная война” и “Семилетняя война” равноправны

25.04.22 / Как закрыть кишащий крысами и тараканами мусоропровод: советы от жилищника

06.11.22 / Мнение: Читер и ловкач Трамп

08.10.21 / На границе Алтайского края и Республики Алтай предложили учредить Алтайскую область

10.08.22 / В 2022 году в Ставропольском крае урожай груши увеличится в 1,7 раза

07.02.22 / “Правило 60 на 30”: 1,5 минуты в день на умывание, чтобы кожа лица была здоровой

01.05.22 / CNN – уход из России обернулся для «Макдоналдса» миллионными убытками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика