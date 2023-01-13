TV4 – Турция вызвала шведского посла из-за повешенного чучела Эрдогана перед мэрией Стокгольма

В среду курдская организация «Комитет Рожавы» выложила видео акции протеста возле мэрии Стокгольма с подвешенным за ноги чучелом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт TV4. Произошедшее вызвало гнев со стороны Турции, в результате в чего в Анкаре был вызван посол Швеции. По мнению турецких официальных лиц, подобная акция является ярким подтверждением тому, что власти скандинавской страны делает недостаточно в борьбе с терроризмом, как утверждалось ранее.

Вчера возле мэрии Стокгольма повесили чучело, изображающее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём осудил акцию, которая также вызвала возмущение у ближайшего окружения Эрдогана. Вчера утром так называемый комитет Рожавы повесил эту куклу и разместил видео в Тwitter, которые мы сейчас видим.

Курдская группа «комитет Рожавы» называет себя сетью «солидарности и обмена с революционным движением по всему Курдистану». Кадры быстро распространились в турецких СМИ, где эту организацию называют сторонниками РПК. В Тwitter, как мы видим здесь, Тобиас Бильстрём написал: «Правительство отстаивает открытые дебаты о политическом выборе, но решительно дистанцируется от угроз и ненависти к политическим представителям. Изображать всенародно избранного президента казнённым возле мэрии — это отвратительно».

В прямом ответе на этот твит один из ближайших к Эрдогану политиков Фахреттин Алтун написал, что Турция самым решительным образом осуждает произошедшее и призывает власти Швеции принять необходимые меры против террористических группировок. Он заканчивает серию твитов так: «Тот факт, что террористы из РПК способны бросить вызов шведскому правительству, является доказательством того, что шведские власти не предприняли необходимых шагов против терроризма, как утверждалось в последние дни». Последний комментарий касается дискуссии вокруг заявки Швеции о членстве в НАТО, которую Турция вместе с Венгрией блокирует. Из последних новостей также следует, что посла Швеции в Анкаре вызвали в правительство Турции.

Дата выхода в эфир 12 января 2023 года.