Мнение: Дом политкаторжан в Нижнем Новгороде, докладная записка Микояну и новый взгляд на родные пенаты

1. Табличка на одном из исторических зданий в Нижнем Новгороде: «Дом построен в 1930 для политкаторжан, переживших царскую ссылку. В 1937-1938 большинство дома было репрессировано» (ссылка). Вероятно, сохранилось ещё много домов, на которые можно с полным основанием повесить таблички, наглядно демонстрирующие восстановление исторической справедливости.



Сегодняшние фанаты большевиков считают это нормальным. Мол, хорошо, что Сталин расправился с соратниками Ленина, «зачистил Ленинскую гвардию». Но тогда получается, что политкаторжане и революционеры были «врагами народа», что эти коварные враги осуществили в России революцию и привели к власти Ленина и Сталина?

Вот, кстати, видео про достижения СССР, в котором автор, Ежи Сармат, делает кроме прочего любопытное наблюдение. Если мы говорим «Сталин сделал то, Сталин сделал это», игнорируя ту базу, которую он получил от императорской России, то и все космические достижения следует приписывать исключительно «предателю» Хрущёву — даже первый спутник Земли, который мы запустили в 1957 году.

2. На днях в комментариях возмутились табличкой со сравнительными данными по питанию в России и в СССР. Суть претензии была в том, что табличка основана на голосах иностранных врагов, чуть ли не из фонда Форда.



Что же, давайте импортозаместим табличку. Вот данные ЦСУ СССР из докладной записки Анастасу Микояну за 1953. Там указано примерно то же самое: дореволюционный уровень жизни в СССР догнали только в начале 1950-х, а до того питались хуже, чем «при царе» (ссылка).

3. Блогер hardsign подтверждает, что путешествия в современную Европу показывают людям, насколько же хорошо и красиво на самом деле в России (ссылка):

А ведь это правда. Я, например, после путешествий в Италию увидел Нижегородский кремль совсем другими глазами. И после прогулок по греческим и итальянским улочкам Нижневолжская набережная кажется настоящим чудом. А так-то если за МКАД носа не высовывать, то понятно, что везде хтонь, тлен и безысходность.