Путин поручил оградить жителей новых регионов России от уголовного преследования Киевом

Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД, ФСБ и Верховный суд должны оградить от уголовного преследования Украиной по политическим мотивам жителей ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областей, поручил президент Владимир Путин.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что соответствующие ведомства должны принять меры для аннулирования правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих на новых российских территориях за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины.

Ведомства должны предоставить доклады к 1 марта.

Также Путин поручил до 1 мая доложить об изучении идей СПЧ по уголовной ответственности за призывы к дискриминации россиян, проживающих за рубежом, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля, которые живут за границей.

Ранее Ассоциация юристов РФ (АЮР) предложила бесплатно оказывать помощь гражданам, подвергшимся различным формам дискриминации за рубежом.

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