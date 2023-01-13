 

Путин поручил улучшить механизмы общественного контроля в избирательном процессе

13.01.2023, 15:38, Новости дня
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Глава государства Владимир Путин указал до 1 июля 2023 года принять на рассмотрение вопрос об усовершенствовании возможностей общественного контроля во время избирательных процессов.

На сайте Кремля уточняется, что администрация президента, центральная избирательная комиссия (ЦИК), уполномоченные по правам человека рассмотрят вопрос об улучшении механизмов общественного контроля в избирательном процессе.

За выполнение поручения Путин назначил ответственными первого замруководителя администрации Сергея Кириенко, председателя ЦИК Эллу Памфилову и уполномоченного по правам человека при президенте Татьяну Москалькову.

Эксперты НОМ ранее рассказывали, что в 2022 году общественным контролем были охвачены все виды голосования, была усилена работа с регионами, а специалисты реагировали на каждый сигнал наблюдателей о возможных нарушениях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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