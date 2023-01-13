 

Twitter-бот, который называл всех имперцами, выиграл гранты на $12 тысяч и стал лауреатом премии «За свободу мысли»

13.01.2023, 15:33, Разное
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Примитивный чат-бот для Twitter, который называл собеседников имперцами, стал лауреатом сетевой премии «За свободу мысли» и выиграл три гранта от правозащитных организаций на общую сумму в 12 тысяч долларов США.

Деньги забрали его разработчики, они также пообещали и дальше работать в этом направлении.

Программа была создана в июне 2022 года. Её создатели, незадолго до этого эмигрировавшие в Грузию, объяснили, что в новой стране преисполнились другим мироощущением и решили вытравливать из себя имперское самосознание по капле. Чтобы этот процесс шёл с пользой для общества, они активно переругивались в социальных сетях со сторонниками российских властей. Однако затем молодым людям стало лень заниматься этим вручную и они написали простую утилиту для автоматизации. По сути она просто обвиняла оппонентов в том, что они «имперцы с нацизмом в ДНК».

Только спустя полгода один из разработчиков случайно зашёл в раздел личных сообщений и выяснил, что аккаунт номинировали на ряд международных премий и выписали ему несколько грантов. Ещё месяц занял процесс идентификации и сбора денег. Сейчас программисты готовятся ехать в Москву, чтобы забрать самый крупный, четвёртый грант на сумму $50,000.

По словам одного из них, он намеревался никогда больше не возвращаться в Россию, но сейчас ему «очень нужны деньги» – к тому же, что расходы на авиабилеты будут с запасом покрыты рекордной выплатой от ранее никому не известного НКО «За свободу, демократию и вот это всё», располагающегося на Фуркасовском переулке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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