“Я считаю это недорого”: Собчак публично оправдалась за шикарный ремонт
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На ютуб-канале телеведущей
Ксении Собчак появились два больших фильма, в которых она рассказывает про свой
дом. Каждая деталь дома выполнена с особой любовью и вниманием. Так, детские комнаты
выполнены в индивидуальном стиле, книги на книжных полках отобраны лично
родителями, а в ванной комнате есть даже отдельный холодильник для косметики. Кроме
этого, двери в комнаты открываются по отпечатку пальца — все ради безопасности
жителей.
Особое внимание в
своем доме Ксения Собчак выделила кухне. Выбрав для кухни российский бренд,
звездная блондинка даже не ожидала количество негатива, с которым ей придется
столкнуться. Дошло до того, что Собчак публично оправдалась за шикарный ремонт
своей кухни и столовой.
В социальных
сетях Ксения Анатольевна поясняет, что российский бренд выполнил заказ за
гораздо меньшую стоимость, чем это сделал бы другой европейский бренд. Собчак
абсолютно довольна своим выбором и уверяет, что это не первая кухня, заказанная
в этом магазине.
“Да, я
действительно считаю, что кухни этого бренда — это недорого. При этом к
качеству, дизайну и сервису у меня вопросов нет”, — поясняет ведущая.
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