“Я считаю это недорого”: Собчак публично оправдалась за шикарный ремонт

На ютуб-канале телеведущей

Ксении Собчак появились два больших фильма, в которых она рассказывает про свой

дом. Каждая деталь дома выполнена с особой любовью и вниманием. Так, детские комнаты

выполнены в индивидуальном стиле, книги на книжных полках отобраны лично

родителями, а в ванной комнате есть даже отдельный холодильник для косметики. Кроме

этого, двери в комнаты открываются по отпечатку пальца — все ради безопасности

жителей.

Особое внимание в

своем доме Ксения Собчак выделила кухне. Выбрав для кухни российский бренд,

звездная блондинка даже не ожидала количество негатива, с которым ей придется

столкнуться. Дошло до того, что Собчак публично оправдалась за шикарный ремонт

своей кухни и столовой.

В социальных

сетях Ксения Анатольевна поясняет, что российский бренд выполнил заказ за

гораздо меньшую стоимость, чем это сделал бы другой европейский бренд. Собчак

абсолютно довольна своим выбором и уверяет, что это не первая кухня, заказанная

в этом магазине.

“Да, я

действительно считаю, что кухни этого бренда — это недорого. При этом к

качеству, дизайну и сервису у меня вопросов нет”, — поясняет ведущая.