Идеально смотрятся практически с чем угодно: почему модниц радует тренд 2023 года на лоферы и как стильно носить такую обувь

Лоферы — одна из разновидностей мокасин. Это обувь, которая совмещает две важные составляющие: красоту и удобство. В этом году лоферы станут настоящим трендом, и модницы весьма рады этому обстоятельству. Разбираемся, как носить такую обувь, чтобы презентовать эффектные образы.

Идеально смотрятся практически с чем угодно

Одно из преимуществ лоферов — это их универсальность. Такая обувь прекрасно сочетается с любой одеждой и интегрируется в любой стиль. Если вы хотите создать офисно-деловой лук, то можете сочетать их с классическими брюками прямого кроя (или юбкой-«карандаш») и блейзером. Если нужен стильный и современный повседневный образ, тогда носите лоферы с обычными джинсами и футболкой.

Особенно стильно смотрятся лоферы с укороченными брюками. Когда обувь открыта, тогда становится в образе акцентной. В связи с этим отдавайте предпочтение качественным лоферам и обязательно следите за тем, чтобы они сохраняли презентабельный внешний вид.

Делают образ современным и стильным

Отдельно можно выделить новый микротренд текущего года — это лоферы на большой платформе и каблуках. Такая обувь сделает любой образ еще более стильным и современным.

Попробуйте интегрировать ее в школьный стиль преппи. Носите лоферы на платформе и танкетке с короткими плиссированными юбками, блузами на пуговицах и вязаными жилетами. Либо с брюками прямого кроя со стрелками и со свитерами оверсайз под горло.

Если хотите сделать акцент на женственности и элегантности, рассмотрите вариант лоферов на широких невысоких каблуках. Это еще одна новая модель данного вида обуви. Сочетайте ее с леггинсами или скинни и с длинным пальто или плащом. У вас получится прекрасный элегантный образ, который подойдет для работы и офиса.

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Если хотите прибавить несколько сантиметров роста, тогда рассмотрите лоферы на плоской высокой подошве. Такая обувь хорошо сморится на контрасте с женственной одеждой. Например, с юбкой и с блузой. Либо с платьем длины миди или мини. Обратите внимание на то, что в моде лоферы разных оттенков: как нейтральных, так и ярких насыщенных.

Оригинально сочетаются с носками

В последние годы все чаще и больше популяризируется тренд на ношение носков под обувь. Раньше считалось признаком дурного вкуса надеть носки под мокасины и тем более лоферы: тем более заметные и привлекающие к себе внимание носки (обычно носили незаметные «следы»).

Но теперь считается, что носки в образе помогают выразить свою индивидуальность, сделать этот аксессуар своей «фишкой», чтобы выделяться из толпы. Вы также можете воспользоваться таким лайфхаком и сочетать лоферы с носками и даже высокими гольфами.

Можете выбрать дизайн аксессуаров на свое усмотрение. Например, отдать предпочтение носкам из хлопка или шерсти с забавными надписями или даже рисунками (например, изображениями мультяшных героев). Либо попробуйте надеть носки в сеточку — это еще один микротренд текущего года.

Можете отдать предпочтение однотонным носкам, если не любите эпатажные и экстравагантные образы. Но даже в этом случае было бы неплохо сыграть на контрасте: подобрать носки другого цвета, нежели обувь.