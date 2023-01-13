Меган Фокс показала роскошное кольцо в честь годовщины помолвки c Machine Gun Kelly

35-летняя Меган Фокс закрутила роман с Колсоном Бейкером, более известным как Machine Gun Kelly, более двух лет назад. Они познакомились на съемках фильма. В 2022 году влюбленные обручились. На днях пара отметила годовщину радостного события.

Музыкант обнародовал трогательные кадры. Machine Gun Kelly вновь показал, как надевает кольцо на палец Меган. Актриса и ее возлюбленный сделали похожий маникюр в серебристых тонах. Фокс продемонстрировала украшение крупным планом.

Исполнитель хита “Bloody Valentine” преподнес звезде фильма “Трансформеры” роскошное кольцо с изумрудом и бриллиантом от бренда Stephen Webster. Бейкер сам разрабатывал дизайн украшения. По словам музыканта, у кольца есть шипы, которые доставляют боль при попытке его снять. Избранник Фокс напомнил ей о деталях церемонии:

Год назад под баньяновым деревом, — написал Бейкер.

Влюбленные обручились 12 января 2022 года во время отдыха в Пуэрто-Рико. Меган и Колсон расположились под ветвями дерева и опустились на колени. В этот момент рэпер надел на палец актрисы кольцо. Мать троих детей эмоционально восприняла жест жениха.

Напомним, Меган Фокс и ее бывший муж Брайан Остин Грин были вместе 16 лет и окончательно разошлись в 2020 году, но ради детей, а у пары их трое, сумели сохранить дружеские отношения. Очередное доказательство тому — реакция Фокс на пополнение в семействе бывшего.