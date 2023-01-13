“Золотой глобус” не прошел бесследно: семьи жертв Джеффри Дамера раскритиковали речь Эвана Питерса

Церемония вручения “Золотого глобуса” прошла успешно не для всех. Например, Эван Питерс подвергся критике за свои высказывания во время получения награды. Он победил в номинации “Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме” за главную роль в нашумевшем шоу Netflix “Монстр: История Джеффри Дамера”.

В сети актера обвиняют в том, что он не воспользовался возможностью упомянуть о деструктивности таких проектов и призвать Голливуд перестать эксплуатировать тему маньяков и убийц. Также родственники погибших от рук серийного маньяка Джеффри Дамера остались недовольны тем, что Эван никак не упомянул их в своей речи.

Питерс признался, что работать над ролью ему “было морально тяжело”. Но пострадавшие посчитали, что этого недостаточно. Ширли Хьюз, мать погибшего от рук Дамера Тони Хьюза, считает так:

В мире много больных людей, и когда актеры получают награды за роли убийц, это поддерживает одержимость, и больные люди начинают стремиться к славе. Позор, что наши трагедии берут и делают на них деньги. Жертвы с этого и цента не увидели. А мы переживаем эти эмоции каждый день.

Ни одна премия не обходится без оплошностей и казусов. Церемония “Золотой глобус” не стала исключением благодаря нескольким персонам. Так, сначала Дженнифер Кулидж решила, что она находится на “Оскаре”, а затем и Эдди Мерфи пошутил со сцены до того колко, что момент пришлось вырезать из эфира.