 

“Золотой глобус” не прошел бесследно: семьи жертв Джеффри Дамера раскритиковали речь Эвана Питерса

13.01.2023, 14:45, Разное
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Церемония вручения “Золотого глобуса” прошла успешно не для всех. Например, Эван Питерс подвергся критике за свои высказывания во время получения награды. Он победил в номинации “Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме” за главную роль в нашумевшем шоу Netflix “Монстр: История Джеффри Дамера”.  

В сети актера обвиняют в том, что он не воспользовался возможностью упомянуть о деструктивности таких проектов и призвать Голливуд перестать эксплуатировать тему маньяков и убийц. Также родственники погибших от рук серийного маньяка Джеффри Дамера остались недовольны тем, что Эван никак не упомянул их в своей речи.

Питерс признался, что работать над ролью ему “было морально тяжело”. Но пострадавшие посчитали, что этого недостаточно. Ширли Хьюз, мать погибшего от рук Дамера Тони Хьюза, считает так:

В мире много больных людей, и когда актеры получают награды за роли убийц, это поддерживает одержимость, и больные люди начинают стремиться к славе. Позор, что наши трагедии берут и делают на них деньги. Жертвы с этого и цента не увидели. А мы переживаем эти эмоции каждый день.

Ни одна премия не обходится без оплошностей и казусов. Церемония “Золотой глобус” не стала исключением благодаря нескольким персонам. Так, сначала Дженнифер Кулидж решила, что она находится на “Оскаре”, а затем и Эдди Мерфи пошутил со сцены до того колко, что момент пришлось вырезать из эфира.


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