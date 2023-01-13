Мнение: Почему Израилю можно, а России — нельзя?

Блогеры снова обсуждают интервью иностранного агента Бориса Гребенщикова израильскому Девятому каналу, которое вышло ещё 20 мая. Вот ссылка на полное интервью (видео), а вот ссылка на фрагмент, который снова вызвал бурное возмущение общественности (ссылка). Там рокер охарактеризовал нас с вами следующим образом:

— Часть средств от сборов и билетов идёт на помощь Украине?

— Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов, худо-бедно, которые тоже пошли на помощь Украине. Украине нужна помощь.

— То есть это ваша позиция, Украине нужна помощь?

— Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину. Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир молчит, и стоит в сторонке, и нервно курит. Вы всерьёз можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны?

— Нет, я не считаю. Но, может быть, как раз вот вы отказались от [общества] того человека, не было неожиданностей… Вокруг вас все люди адекватные?

— У меня никогда не было фашистов среди друзей.

— Значит так даже, фашистов?

— Так это и есть фашизм. Уничтожение одной нации другой по признаку культурной, национальной принадлежности. Разве это не фашизм? Фашизм. Они психически больные. Но они имеют власть. И поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице. Любого.

— То есть цели как таковой, получается, сегодня у России нет, просто одержимый человек пустил войска на украинскую территорию, чтобы удовлетворить какие-то свои амбиции?

— Имперские замашки. Да.

Про 12 миллионов евро для Украины Борис Гребенщиков или ошибся, или пошутил. Когда рокера начали спрашивать, где деньги, он в беседе с Дэйли Шторм выразился так (ссылка):

Про перевод 12 миллионов — придуманный кем-то бред, странно даже, что этому можно поверить. У меня никогда не было 12 миллионов, и сама мысль об этом кажется мне смешной. Они сами соображают, что пишут? Похоже, что нет.

Тут всё понятно, разобрались. Однако с нападением одного государства в Европе на другое остаются вопросы. Когда США напали на Югославию, всё было в порядке. Когда Украина напала на Ирак, наш креативный класс даже и не подумал возмущаться Украиной. Вся история современного Израиля (не говоря уже о древнем) состоит из бесконечных агрессивных войн.

Кажется, оговорка «в Европе» имеет большое значение для понимания логики российской интеллигенции. Постоянный читатель прислал мне вчера выдержку из методички, которая позволяет оценивать вторжения правильно:

Жаль, конечно, что я не могу ознакомиться с методичкой целиком. Без дополнительных разъяснений многие тезисы креативного класса выглядят странно — со стороны может даже показаться, будто российская intelligentsia в любом конфликте последовательно выступает против русских, при этом особенную ярость у неё вызывают наши «имперские замашки», то есть независимая политика России.

Впрочем, если я чего-то не понимаю, возможно, я просто недостаточно понятлив. Надеюсь, что сторонники США прояснят нам сейчас нестыковки в реплике господина Гребенщикова — вот особенно этот момент по поводу Израиля и России. Буду читать комментарии с большим интересом.

Обновление. Блогер in_kant любезно взял на себя роль адвоката дьявола, чтобы игра не шла в одни ворота (ссылка):

Выступление у Бранденбургских ворот — это было выступление 20 марта в Берлине в рамках большой музыкальной демонстрации “Sound of Peace”. Гребенщиков был один из примерно пяти десятков выступавших на нем музыкантов. Никаких денег за выступление он не получал, а 12 миллионов — это собранные организаторами благотворительные пожертвования. Они шли в два фонда (оба курируются на betterplace.org) — один посылает гуманитарную помощь на Украину, второй — помогает украинским беженцам в Германии. Кстати: вы считаете отправка гуманитарной помощи в Украину чем-то плохим?

Сам Гребенщиков лично, разумеется, никакие 12 миллионов никуда не переводил. И я думаю, что их у него действительно никогда и не было. Все-таки не того масштаба он рок-звезда.

По поводу “методички” — а вы где-то в каких-то интервью встречали, чтобы Гребенщиков называл бомбардировку Белграда “гуманитарной операцией”, например? Я поискал в поиске его интервью тех — нигде не нашел, чтобы кто-то вообще спрашивал его мнение о тех событиях.

То есть вы тут занимаетесь типичным избиением соломенного чучела с прилепленной на него этикеткой “российский интеллигент Гребенщиков”.

Если кто-то из читателей найдет высказывания БГ по поводу югославских войн или там Палестино-Израильских отношений, я был бы признателен.

Я видел старые интервью, где БГ “проходится” по евреям за то, что они считают себя богоизбранным народом и за это страдают — но это было не про политику, а про взаимоотношения человека и бога, про то, что все братья-сестры, и прочие просветления.