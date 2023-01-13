 

Орбан заявил о культурном шоке из-за политики Германии в отношении санкций

13.01.2023, 14:15, Новости дня
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Политика Германии, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в период кризиса, особенно во время введения санкций против Москвы, вызвала «культурный шок» и уменьшила веру в немецкую практичность, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам Орбана, он вырос с ощущениями, что немцы точные, рассчитывают и не торопятся, знают, что делают.

«Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения», – передает РИА «Новости» слова Орбана со ссылкой на эфир радио Kossuth.

Он отметил, что власти Венгрии не стали «перекладывать на граждан бремя возросших цен на энергетику, как сделали везде», а продолжили политику снижения коммунальных платежей.

По его мнению, Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а одна Венгрия не может изменить позицию более крупных стран.

Ранее Орбан выразил уверенность в том, что от конфликта в Украине в основном выигрывают США, а европейские страны лишь проигрывают. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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