В Кузбассе решили проверить все медучреждения после появления мясного ряда в поликлинике

В Кемеровской области решили проверить медицинские учреждения после того, как в одной из поликлиник региона установили торговый ряд с колбасами, сообщили в областном минздраве.

Часть помещения поликлиники в городе Прокопьевск занял торговый ряд с мясо-колбасными изделиями, ее сдали в аренду, которая закончится в конце января, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В министерстве подчеркнули, что подобная ситуация недопустима, и в скором времени будут предприняты меры по недопущению подобного в будущем. В скором времени все медицинские организации ждут внеплановые проверки.

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