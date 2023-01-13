 

Измученная Тодоренко решила отдать ребенка: Плавно и нежно

13.01.2023, 14:05, Разное
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Телеведущая и
актриса Регина Тодоренко в свои 32 года уже мама двоих детей. В браке с Владом
Топаловым она воспитывает сыновей Мишу и Мирослава. В своих социальных сетях звезда
показывает все подробности своей семейной жизни, поэтому поклонники пристально
за ней следят.

Так, на днях в своем
микроблоге Тодоренко развернула интересное обсуждение для мамочек. Измученная
вопросами про детей, телеведущая рассказала поклонникам, почему решила отдать ребенка
в детский сад. На такое решение повлияло несколько факторов.

Прежде всего, Регина
Тодоренко заботится о будущей адаптации ребенка в школе. После садика ребенок
уже подготовлен к социализации и знаком с поведенческими моделями.

“В саду есть
возможность плавно и нежно вливаться в коллектив”, — рассуждает по теме ведущая
“Орла и решки”.

Кроме этого,
Тодоренко уверена, что в садике дети обретают своих первых друзей. Звезда
поделилась трогательной историей дружбы длинною в 29 лет, начавшейся еще в
детском саду. Конечно, не забыла жена Влада Топалова и напомнить про важность
дисциплины. Именно первое учреждение помогает детям почувствовать важность
режима.


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