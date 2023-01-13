Измученная Тодоренко решила отдать ребенка: Плавно и нежно

Телеведущая и

актриса Регина Тодоренко в свои 32 года уже мама двоих детей. В браке с Владом

Топаловым она воспитывает сыновей Мишу и Мирослава. В своих социальных сетях звезда

показывает все подробности своей семейной жизни, поэтому поклонники пристально

за ней следят.

Так, на днях в своем

микроблоге Тодоренко развернула интересное обсуждение для мамочек. Измученная

вопросами про детей, телеведущая рассказала поклонникам, почему решила отдать ребенка

в детский сад. На такое решение повлияло несколько факторов.

Прежде всего, Регина

Тодоренко заботится о будущей адаптации ребенка в школе. После садика ребенок

уже подготовлен к социализации и знаком с поведенческими моделями.

“В саду есть

возможность плавно и нежно вливаться в коллектив”, — рассуждает по теме ведущая

“Орла и решки”.

Кроме этого,

Тодоренко уверена, что в садике дети обретают своих первых друзей. Звезда

поделилась трогательной историей дружбы длинною в 29 лет, начавшейся еще в

детском саду. Конечно, не забыла жена Влада Топалова и напомнить про важность

дисциплины. Именно первое учреждение помогает детям почувствовать важность

режима.