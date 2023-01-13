Суд в Калифорнии постановил освободить из-под стражи всех заключённых, которые идентифицируют себя как невиновные

Самоидентификация заключённых тюрем в качестве преступников

или невиновных станет основным критерием для оставления человека под стражей –

такое решение вынес федеральный судья штата Калифорния Беннет Симмонс. С 1

февраля содержание в американских тюрьмах заключённых, определяющих себя как

невиновные, станет незаконным.

Решение обусловлено соображениями гуманизма и уважением к праву

личности на самоидентификацию. По данным Национального статистического

агентства США, 82% американских заключённых считают себя невиновными, и ещё 7%

считают, что не заслужили тюремного срока за свои деяния. После вступления

решения суда в законную силу все они смогут выйти на свободу, поясняют юристы.

Также отрицательный ответ на вопрос полицейского, следователя или судьи о причастности

к совершению того или иного преступления станет достаточным основанием для

прекращения уголовного дела.

«Это маленький шаг для калифорнийского правосудия, но

огромный прыжок для всей юридической системы США, – поясняет наш источник в Минюсте США. – Человек, считающий себя

невиновным, будет страдать от несправедливости наказания даже больше,

чем от самого пребывания в тюрьме. Мы должны подумать о моральных страданиях

сотен тысяч наших заключённых. Задача суда – убедить преступника в том, что он

преступник, но если тот настаивает на своей идентичности в качестве невиновного,

то закон должен отступить перед лицом гуманизма»

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