 

Суд в Калифорнии постановил освободить из-под стражи всех заключённых, которые идентифицируют себя как невиновные

13.01.2023, 13:33, Разное
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Самоидентификация заключённых тюрем в качестве преступников
или невиновных станет основным критерием для оставления человека под стражей –
такое решение вынес федеральный судья штата Калифорния Беннет Симмонс. С 1
февраля содержание в американских тюрьмах заключённых, определяющих себя как
невиновные, станет незаконным.

Решение обусловлено соображениями гуманизма и уважением к праву
личности на самоидентификацию. По данным Национального статистического
агентства США, 82% американских заключённых считают себя невиновными, и ещё 7%
считают, что не заслужили тюремного срока за свои деяния. После вступления
решения суда в законную силу все они смогут выйти на свободу, поясняют юристы.
Также отрицательный ответ на вопрос полицейского, следователя или судьи о причастности
к совершению того или иного преступления станет достаточным основанием для
прекращения уголовного дела.

«Это маленький шаг для калифорнийского правосудия, но
огромный прыжок для всей юридической системы США, – поясняет наш источник в Минюсте США. – Человек, считающий себя
невиновным, будет страдать от несправедливости наказания даже больше,
чем от самого пребывания в тюрьме. Мы должны подумать о моральных страданиях
сотен тысяч наших заключённых. Задача суда – убедить преступника в том, что он
преступник, но если тот настаивает на своей идентичности в качестве невиновного,
то закон должен отступить перед лицом гуманизма»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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