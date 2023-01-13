Риз Уизерспун и Эштон Катчер влюбляются друг в друга после долгих лет дружбы в трейлере нового ромкома

В сети появился первый трейлер романтической комедии “Твое или мое место” (в оригинале — “Your Place Or Mine”) от Netflix. Главные роли в фильме исполнили популярные актеры Риз Уизерспун и Эштон Катчер. Их персонажей зовут Дебби и Питер.

По сюжету они дружат более двадцати лет, несмотря на разные характеры. Дебби — мать-одиночка, которой важна стабильность, а Питер — руководитель отдела маркетинга из Нью-Йорка, нуждающийся в переменах. Герои решают поменяться домами на неделю, и это помогает им понять, что их связывает не только дружба. Так, Дебби отправляется “покорять” Нью-Йорк, а Питер – воспитывать Джека.

Режиссером и сценаристом стала Элин Брош Маккенна, известная по работе над сюжетом “Дьявол носит Prada”, “27 свадеб” и “Чокнутая бывшая”. Это ее полнометражный дебют. Проект продюсируют Джейсон Бейтман и Майкл Костиган. Премьера состоится 10 февраля — в преддверии Дня святого Валентина.

Также в ромкоме снялись Зои Чао (она сыграла дерзкую соседку Питера), Тиг Нотаро (лучший друг Дебби, который дает Питеру советы, что делать со своими чувствами), Гриффин Мэтьюз, Рэйчел Блум, Шири Эпплби, Велла Ловелл, Стив Зан и многие другие.

Ранее Риз Уизерспун заявила, что не видит сходства со своей дочерью Авой Филипп. В то время как весь мир поражается тому, насколько мать и дочь похожи, они сами сходства не замечают.