 

Олимпийский чемпион Усэйн Болт стал жертвой мошенников и потерял миллионы долларов

13.01.2023, 13:23, Разное
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Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский легкоатлет Усэйн Болт потерял миллионы долларов из-за мошенничества. Об этом пишет газета Gleaner со ссылкой на эксклюзивное заявление менеджера спортсмена Наджента Уокера. Средства пропали с его счета в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited. Отмечается, что знаменитый бегун узнал об этом в среду, 11 января. 

Уокер заявил, что были предприняты все шаги, чтобы разобраться в ситуации. Он не раскрыл точной суммы ущерба, поскольку расследование продолжается.

Предполагается, что к пропаже денег может быть причастен бывший сотрудник компании Stocks and Securities Limited. Экс-работника подозревают в мошенничестве не только со счетом олимпийского чемпиона, но и других клиентов. Расследование произошедшего продолжается.

Пока одни спортсмены теряют миллионы, другие зарабатывают рекордные суммы. Так, стало известно, что в 2022 году Дэвид Бекхэм зарабатывал 800 тысяч долларов в неделю (около 56 миллионов рублей). 


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